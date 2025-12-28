Ostali sportovi

PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Belorusija ovo nije očekivala (VIDEO)

28. 12. 2025. u 15:35

Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.

ПАО АЛЕКСАНДАР ЛУКАШЕНКО: Белорусија ово није очекивала (ВИДЕО)

Foto AP

Naime, tamošnji predsednik Aleksandar Lukašenko pao je tokom hokejaškog meča na kome je učestvovao, a pritom ga je na led oborila jedna od najvećih zvezda Belorusije.

Predsednika je oborio Jaroslav Čupris, bivši beloruski reprezentativac i igrač Salavata Julajeva iz Ufe.

Incident se dogodio tokom utakmice između "Tima Lukašenko" i ekipe Brestske oblasti.

Klizajući unazad po sredini terena, Čupris nije primetio 71-godišnjeg beloruskog predsednika kako kliza pored njega i - oborio ga je.

Naravno, odmah mu je odmah pomogao da ustane sa leda.

Evo i video snimka tog pada Aleksandra Lukašenka:

Prijateljska utakmica je, inače, završena rezultatom 5:5, a jedan od golova je postigao Lukašenkov sin, Nikolaj.

Pored Aleksandra Lukašenka, hokej voli da igra i predsednik Rusije, Vladimir Putin.

Vladimir Putin, ruski predsednik, u opremi za hokej / Foto: Tanjug AP

