PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Belorusija ovo nije očekivala (VIDEO)

Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.

Naime, tamošnji predsednik Aleksandar Lukašenko pao je tokom hokejaškog meča na kome je učestvovao, a pritom ga je na led oborila jedna od najvećih zvezda Belorusije.

Predsednika je oborio Jaroslav Čupris, bivši beloruski reprezentativac i igrač Salavata Julajeva iz Ufe.

Incident se dogodio tokom utakmice između "Tima Lukašenko" i ekipe Brestske oblasti.

Klizajući unazad po sredini terena, Čupris nije primetio 71-godišnjeg beloruskog predsednika kako kliza pored njega i - oborio ga je.

Naravno, odmah mu je odmah pomogao da ustane sa leda.

Evo i video snimka tog pada Aleksandra Lukašenka:

Hokkeist pod nomerom 68, pod kotorыm igraet bыvšiй sbornik Яroslav Čupris, slučaйno spinoй zadel hokkeista pod nomerom 01 kotorый stoяl v centre polя. Tribunы v nadežde ahnuli i zataili dыhanie v predvkušenii, no upavšego podnяli i uvezli. Matč prodolžilsяpic.twitter.com/gaD4qhLBiD — Nezavisimый vzglяd 💥 (@zgldz) December 28, 2025

Prijateljska utakmica je, inače, završena rezultatom 5:5, a jedan od golova je postigao Lukašenkov sin, Nikolaj.

Pored Aleksandra Lukašenka, hokej voli da igra i predsednik Rusije, Vladimir Putin.

