PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Belorusija ovo nije očekivala (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
Naime, tamošnji predsednik Aleksandar Lukašenko pao je tokom hokejaškog meča na kome je učestvovao, a pritom ga je na led oborila jedna od najvećih zvezda Belorusije.
Predsednika je oborio Jaroslav Čupris, bivši beloruski reprezentativac i igrač Salavata Julajeva iz Ufe.
Incident se dogodio tokom utakmice između "Tima Lukašenko" i ekipe Brestske oblasti.
Klizajući unazad po sredini terena, Čupris nije primetio 71-godišnjeg beloruskog predsednika kako kliza pored njega i - oborio ga je.
Naravno, odmah mu je odmah pomogao da ustane sa leda.
Evo i video snimka tog pada Aleksandra Lukašenka:
Prijateljska utakmica je, inače, završena rezultatom 5:5, a jedan od golova je postigao Lukašenkov sin, Nikolaj.
Pored Aleksandra Lukašenka, hokej voli da igra i predsednik Rusije, Vladimir Putin.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
HAOS U UKRAJINI: Zelenski je doneo odluku koja je šokirala mnoge
27. 12. 2025. u 12:29
SUDIJE BRUTALNO POKRALE NIKOLU: Jokić u neverici, evo šta su mu uradili (VIDEO)
28. 12. 2025. u 09:14
SPEKTAKL U BERGAMU: Da li će "Boginja provincije" prekinuti crni niz ili će Inter sedmi put zaredom savladati regionalnog rivala?
U jeku još jedne izuzetno tesne trke za Skudeto, Inter nastavlja pohod ka povratku na tron Serije A, a poslednji ispit u 2025. godini čeka ih u Bergamu, gde će od 20.45 na "Gevis stadionu" gostovati Atalanti.
28. 12. 2025. u 07:20
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Belorusija ovo nije očekivala (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
28. 12. 2025. u 15:35
KAKO DANAS IZGLEDA ALjOŠA VUČKOVIĆ Glumica objavila snimak iz pozorišta: "Veliki i dobri naš!"
GLUMICA Dragana Mićalović dirnula je pratioce objavom na društvenim mrežama, gde je podelila emotivan snimak legendarnog glumca Aljoše Vučkovića iz pozorišta. Na videu se vidi kako glumac peva na sceni.
28. 12. 2025. u 08:48
Komentari (0)