NIŠTA OD SENZACIJE! Venus Vilijams završila učešće na Ju-Es openu

Američka teniserka Venus Vilijams (43) završila je učešće na ovogodišnjem Ju Es openu u prvom kolu, pošto je u noći između ponedeljka i utorka poražena od 13. teniserke sveta Karoline Muhove iz Češke 6:3, 2:6, 6:1.

FOTO: Tanjug/AP

Muhova, polufinalistkinja prethodna dva izdanja njujorškog grend slema, slavila je posle dva sata igre na Centralnom terenu.

Sedmostruka grend slem šampionka Venus Vilijams nije uspela da ponovi uspeh sa turnira u Vašingtonu, gde je krajem jula zabeležila prvu pobedu posle 16 meseci pauze.

Čehinja će u drugom kolu igrati protiv Rumunke Sorane Kirstee ili Argentinke Solane Sijere.

Za stariju sestru Vilijams ovo je bio poslednji nastup na američkoj turneji na tvrdoj podlozi, koju je završila sa učinkom od jedne pobede i tri poraza.

Nekadašnja prva teniserka sveta, trenutno 582. na WTA listi, nastupila je u glavnom žrebu Ju Es opena zahvaljujući specijalnoj pozivnici organizatora.

U drugo kolo su se plasirale i Ruskinja Mira Andrejeva, Poljakinja Magdalena Frenh, Mađarica Ana Bondar, Amerikanka Pejton Sterns i Turkinja Zejnep Sonmez.

