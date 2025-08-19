Tenis

LOŠE VESTI ZA SRPSKI TENIS SA JU-ES OPENA: Ovome se niko nije nadao

19. 08. 2025. u 19:05

Najnovije vesti iz tenisa nisu idealne po srpski "beli sport".

EPA-EFE/JASON SZENES

Naime, naš reprezentativac Dušan Lajović eliminisan je na startu kvalifikacija za Ju-Es open.

I to iako je bio favorit.

A ne samo da je poražen, već je doživeo istinski rezultatski debakl.

Dušan Lajović / Foto: Tanjug/AP


Francuz Luka van Aš pobedio je "Ducija" sa 2:0, po setovima sa 6:3, 6:1 i to za samo sat i devet minuta.


U prvom setu je Lajović, 129. na ATP listi, prvi stigao do brejka, ali je zatim pretrpeo dva, pa je Francuz poveo 1:0 u setovima.

U drugoj deonici ovog meča 207. igrač planete napravio je čak tri brejka i lako priveo meč kraju u svoju korist.

Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića

 

