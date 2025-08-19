LOŠE VESTI ZA SRPSKI TENIS SA JU-ES OPENA: Ovome se niko nije nadao
Najnovije vesti iz tenisa nisu idealne po srpski "beli sport".
Naime, naš reprezentativac Dušan Lajović eliminisan je na startu kvalifikacija za Ju-Es open.
I to iako je bio favorit.
A ne samo da je poražen, već je doživeo istinski rezultatski debakl.
Francuz Luka van Aš pobedio je "Ducija" sa 2:0, po setovima sa 6:3, 6:1 i to za samo sat i devet minuta.
U drugoj deonici ovog meča 207. igrač planete napravio je čak tri brejka i lako priveo meč kraju u svoju korist.
Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića
