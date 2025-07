TENISKI SVET U NEVERICI! Jelena Dokić javno otkrila ko joj je novi dečko (FOTO)

Život Jelene Dokić se promenio iz korena.

Foto EPA

Nedavno je ostala bez oca Damira, koji je preminuo u Srbiji i sa kojim nije imala najbolji odnos, ali se oprostila od njega i čak čituljom u "Novostima". Bivša teniserka je oprostila ocu sve što joj je činio u mladosti, zatvorila to poglavlje i otvorila neko novo.

Sada joj cvetaju ruže i u ljubavi. Naime, bivša srpska teniserka i sadašnja teniska komentatorka izazvala je pravu lavinu pozitivnih reakcija na društvenim mrežama nakon što je prvi put javno predstavila svog novog partnera.

Jelena je u ponedeljak na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa dečkom Janeom Veselinovim, uz emotivnu poruku:

- Ti si moje mirno, sigurno, spokojno i srećno mesto. Tako sam srećna što sam te pronašla.

Objava je brzo preplavljena porukama podrške i oduševljenja, kako od fanova, tako i iz sveta sporta.

Usledili su i komentari poput: "Najlepše vesti!", "Presrećna sam zbog tebe" i "Toliko mi je drago zbog tvoje sreće – zaslužuješ ovu ljubav." Svi su mislili da nikada više neće Dokićeva ni pokušati da traži partnera nakon razlaza sa Hrvatom Tinom Bikićem, koji je i bio jedan od razloga razdora između Jelene i oca Damira.

Ko je Hrvat koji je posvađao Jelenu sa Damirom?

Naime, ona se pre nekoliko godina prošla kroz turbulentan period kada je raskinula sa dugogodišnjim dečkom Tinom Bikićem. Njen otac se, kako je govorila, protivio ovoj vezi jer nije želeo da njegova ćerka bude sa Hrvatom.

- Posle skoro 19 godina, Tin i ja smo odlučili da se razdvojimo. Ponekad se takve stvari dešavaju, ljudi se prosto raziđu. Molim vas da se uzdržite od loših komentara o nama i naših 18 i po godina koje smo proveli zajedno. Negativni komentari nikome ne pomažu, posebno ne meni. Lagala bih kad bih rekla da sam dobro, ali ću dati sve od sebe da zacelim svoje rane i da se oporavim i da procesuiram ovaj bol i traumu i ako ništa drugo, umreću pokušavajući.

- Dala sam ovoj vezi sve, svoje srce i dušu, toliko sam se borila do kraja, ali na kraju nije bilo dovoljno, ali se nadam da me još uvek čeka sreća i ljubav negde tamo. Ovo je teško, boli me, povređena sam, izgubljena i trenutno je sve u tome, da ustanem iz kreveta ujutru. Moraću ponovo da naučim da hodam, pre nego što budem mogla ponovo da trčim, kada je u pitanju ljubav i sreća, ali daću sve od sebe ovom procesu izlečenja. Borac sam i boriću se do kraja. Moja snaga volje da idem dalje i živim ponovo će biti na ispitu, ali sam to prošla i ranije, pa se nadam da ću opet uspeti.

- Poštujte moju privatnost, za sada neću davati više komentara. Tinu želim sve najbolje i nadam se da će pronaći ono što traži. Hvala mojoj porodici i svim onim koji su mi uputili telefonski poziv. Vaša dobrota mi mnogo znači. Volim vas sve i vratiću se nadam se jača i na mnogo bolje mestu - napisala je Jelena Dokić na svom Instagram profilu.

"Nesalomivi" odjeknulo poput bombe u teniskom svetu

Podsetimo, Jelena je u svojoj biografiji „Nesalomiva“ opisala brojne potresne detalje iz svog života. Između ostalog i da je bila psihički i fizički zlostavljana od svog oca Damira Dokića.

– Natečene i krvave potkolenice od batina i udaranja oštrim cipelama cele noći pravo u moje potkolenice jer sam izgubila meč. Ove slike su snimljene dve nedelje kasnije i još uvek sam imala teške modrice. Imala sam 17 godina. I dan-danas imam osetljive i kvrgave potkolenice od ovih batina. Od svake rane je ožiljak. Preživela sam, ali neće svaka žena i devojka. I to je tužna realnost. Zašto ova objava? Danas sam govorila na događaju o i bila sam tužna. Tužna i ljuta zbog desetina miliona žena u svetu za koje znam da u ovom trenutku prolaze kroz mnogo gore nego što sam ja ikada prolazila – napisala je između ostalog.

Inače, Jelena je vodila borbu i sa viškom kilograma, a uspela je da smrša 53 kilograma.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu