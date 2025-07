GORAN IVANIŠEVIĆ OTVORIO DUŠU: Nikada nisam video nespremnijeg tenisera od njega, baš je loše

HRVATSKI trener Goran Ivanišević neće po dobru pamtiti debi sa Stefanosom Cicipasom na Vimbldonu. Grk je morao da preda zbog povrede, a nakon svega nije štedeo svog pulena.

FOTO: Tanjug/AP

Ivanišević je u razgovoru za "Sport klub" govorio o fizičkom stanju svog pulena.

- Jednostavno je i nije jednostavno. Pričao sam sa njim dosta puta. Ako uspe da reši neke stvari van tenisa, onda ima šanse i vratiće se tamo gde mu je mesto, jer je on predobar igrač da bi bio van top 10. Ako to ne uspe, nema nikakve šanse. Moje zaduženje je da mu napravim na terenu neke tehničke stvari, to je najlakše popraviti, to drugo, on mora sam. Hoće li uspeti, iskrneo želim da uspe, bio tu ja ili ne, rekao je Hrvat.

Otkriva i šta je to što mu nedostaje.

- On želi, ali ne radi ništa. Sve 'hoću, hoću', ali ne vidim ja taj pomak.Hoće li to uspeti, mora da reši ta leđa. Šokirao sam se, nikada nisam video nespremnijeg igrača u životu. Ja sa ovim kolenom sam spremniji troduplo od njega. Ne znam šta je on radio godinu, ali ovo je baš loše, rekao je bivši trener Novaka Đokovića.

