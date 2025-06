MEĐEDOVIĆ POBEDIO RUSA! Veliki trijumf teniskog reprezentativca Srbije

Hamad Međedović se plasirao u četvrtfinale teniskog turnira "ATP Majorka".

On je danas posle velike borbe pobedio Romana Safijulina sa 2:1, po setovima 6:4, 3:6, 7:6(4).

Rus, prošle godine 36. teniser sveta, trenutno je 75. na rang listi, što je za dve pozicije slabije od Međedovića.

Ipak, 27-godišnjak je igrao sjajno protiv šest godina mlađeg rivala iz Srbije, u odlučujućem setu imao u tri navrata brejk šansu, da bi odluka na kraju pala u taj-brejku.

I u njemu je neizvesnost potrajala do same završnice, no na 4:4 počela je serija Hamadovih poena: tri uzastopna donela su mu i trijumf.

Njegov naredni rival biće pobednik duela u kome drugi nosilac, Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, igra protiv Francusa Artura Rinderkneša.

Ni protiv jednog, ni protiv drugog Hamad dosad nije imao profesionalni duel.

