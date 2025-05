TENISKI SVET U NEVERICI! Čuveni francuski doktor otkrio da je Rafael Nadal bio dopingovan

5. Dopage (T) - Les perfusions, même de récupération, sont interdites en et hors compétition. Depuis 2009, elles font partie des substances non spécifiées exposant à des sanctions plus lourdes qui, depuis 2015, sont passées de 2 ans pour une 1re infraction à 4 ans de suspension. — Docteur de MONDENARD (@DeMONDENARD) April 29, 2025