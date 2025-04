"IMAO SAM PROBLEME - ZATO JE TITULA DRAŽA": Alkaraz otvorio dušu posle osvojanja Monte Karla

Španski tenisr, Karlos Alkaras je bio bolji od Lorenca Muzetija sa 2:1 u setovima i osvojio šestu Masters titulu u karijeri.

Foto: Profimedia

Karlos Alkaraz ističe da mu nije bilo lako, pošto je van terena imao dosta problema, o kojima nije želeo da priča javno.

- Veoma sam srećan što sam pobedio ovde po prvi put. Bila je to teška nedelja, sa teškim situacijama. Ponosan sam kako sam sve podneo. Bio je to težak mesec za mene, na terenu i van njega. Dolazak ovde i činjenica što se rad isplatio čini me veoma srećnim - rekao je Alkaras.

I dodao.

- Ne želim da kažem javno, ali bilo mi je teško da zakoračim na teren i pronađem način da igram mečeve i tenis. Bilo je teško pronaći način da ne razmišljam o svemu i fokusiran se na važne stvari da se vratim na pravi put - rekao je Alkaras.

