TENISKI USTANAK! Procureo dokument: Evo koje tri stvari najbolji na svetu traže od gren slem turnira

Nakon što je svojevremeno PTPA ukazivao na probleme neravnopravne zarade, sada su igrači iz top 20 VTA i ATP odlučili da podignu glas.

FOTO: Tanjug/AP

Novak Đoković, Jannaik Siner, Arina Sabalenka i Koko Gof, zajedno sa još 16 vrhunskih igrača i igračica, potpisali su pismo upućeno čelnicima četiri Grend Slem turnira, tražeći povećanje nagradnog fonda i veći uticaj na odluke koje, kako kažu, "direktno utiču na nas".

Pismo, čiji je kopiju u četvrtak dobio "The Associated Press", datira iz 21. marta, a počinje zahtevom za sastankom uživo na ovogodišnjem Madrid Openu između predstavnika igrača i četiri osobe kojima je pismo upućeno: Krejg Tajli iz Australijan Opena, Stefani morel iz Rolan Garosa, Sali Bolton iz Vimbldona i Lu Šer iz US Opena.

Na dnu poruke nalaze se rukom napisani potpisi 10 od 11 najboljih žena na svetskoj rang listi iz nedelje 3. marta, dok nedostaje ime Elene Ribakine, kao i potpuni spisak prvih 10 muškaraca sa iste rang liste.

Među ženama su prva na rang listi Sabalenka, Gof, Iga Švjontek, Džesika Pegula i ostale, dok su Đoković i Siner predvodnici muškog dela.

Od 20 potpisnika, 15 je osvojilo barem jedan Grend Slem ili su stigli do finala nekog od glavnih turnira. Igrači su u pismu istakli tri glavna zahteva:

1. Gren slem turniri treba da pruže finansijski doprinos programima za dobrobit igrača, koje finansiraju oba profesionalna tura.

2. Povećanje nagradnog fonda na "prikladniji procenat prihoda turnira, koji bi odražavao ulogu igrača u vrednosti turnira".

3. Igrači bi trebalo da imaju veći uticaj na odluke koje direktno utiču na takmičenje, kao i na zdravlje i dobrobit igrača.