ŠPANIJA U STRAHU! Rafael Nadal pod upitnikom na svom oproštajnom turniru

Selektor teniske reprezentacije Španije David Ferer nije danas želeo da kaže da li će Rafael Nadal uopšte igrati na završnom turniru Dejvis kupa, poslednjem takmičenju pre nego što osvajač 22 grend slem titule završi karijeru.

FOTO: Tanjug/AP

Španija u utorak igra protiv Holandije u četvrtfinalu Dejvis kupa u Malagi, a Nadal je ranije objavio da će mu to takmičenje biti poslednje u karijeri.

Upitan kako se oseća i da li je spreman da igra, Nadal je novinarima rekao: "To je pitanje za selektora".

Posle toga Ferer se nasmejao, a zatim je i njemu postavljeno isto pitanje.

"Još ne znam. U ovom trenutku, još nisam odlučio koji igrači će sutra igrati", naveo je Ferer.

Nadal je u poslednje dve sezone imao mnogo problema sa povredama, zbog čega je odlučio da se povuče po završetku Dejvis kupa.

"Nisam ovde da bih se povukao. Ovde sam da pomognem ekipi da osvoji titulu. Ovo je moja poslednja nedelja u ekipnom takmičenju i najvažnije je da pomognem ekipi. Emocije će posle doći", rekao je 38-godišnji Nadal.

"Uživam u ovoj nedelji. Ne obraćam mnogo pažnje na povlačenje. Posle ove nedelje, to će biti velika promena u mom životu", dodao je jedan od najboljih tenisera svih vremena.

On je rekao da nema smisla da nastavlja karijeru kada zna da nema mnogo šanse da bude konkurentan koliko bi on želeo, pošto mu telo to ne dozvoljava.

Nadal nije igrao zvaničan meč otkako je u avgustu učestvovao na olimpijskom turniru u Parizu. U singlu je izgubio od srpskog tenisera Novaka Đokovića u drugom kolu, a u dublu je sa Karlosom Alkarazom izgubio u četvrtfinalu.

"Pokušao sam da se pripremim najbolje što sam mogao u poslednjih mesec i po dana. Pokušavam da dam sve od sebe u ovom takmičenju. Kada se ne takmičite često, teško je konstantno održavati nivo. Ali iz dana u dan se vidi poboljšanje. Verujem u to", naveo je Nadal.

Osim Nadala i Alkaraza u španskoj reprezentaciji su i Marsel Granoljers, Roberto Bautista Agut i Pedro Martinez.

