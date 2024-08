"ČEMU TI DVOSTRUKI STANDARDI!" Poznati teniski stručnjak digao glas zbog Sinera i dopinga

Poznati teniski stručnjak Patrik Muratoglu komentarisao je celokupni doping skandal oko Janika Sinera, i poručio da su u tenisu evidentni dvostruki standardi.

FOTO: Tanjug/AP

Čovek koji je poznat po svojim brojnim pohvalama na račun Novaka Đokovića rekao je da nije zadovoljan zbog evidentnih dvostrukih standarda u svetu tenisa.

- Kada sam čuo u utorak za slučaj Janika Sinera, bio sam šokiran. Posle patnji koje je prošla Simona Halep, kako je nešto moglo da bude tako drugačije? Neću reći da je on kriv ili ne. Očigledno ne. Stvar koju treba naglasiti je da postoje dvostruki standardi, dvoje igrača u istoj situaciji u tretirani drugačije, a to je pogrešno. Pravila bi trebalo da se primenjuju na sve. Za jednog igrača, koji je testiran pozitivan, u minimalnom procentu materije, Jedinica za integritet tenisa (ITIA) je odlučila da sve javno obelodani. Za drugog su sve držali u tajnosti. Zašto? To apsolutno nema smisla - kaže Muratoglu.

On je dodao da nije trebalo ništa objavljivati dok se slučaj definitvno ne reši.

- Mislim da je ITIA na pravi način tretirala slučaj Sinera jer sve dok se ne dokaže da je kriv ili ne, to ne sme da se objavi. Posle svega, šteta je napravljena i teško je oporaviti se od toga. Ako Janik nije uradio ništa, onda nije trebalo ništa ni objavljivati. Sve to doprinosi nedostatku transparentnosti i nejednakom tretmanu. Bilo da je u pitanju teniser ili teniserka, slučajeve morate tretirati isto. Mislim da su sa tim svi saglasni, čak i više po tako važnom pitanju.

Komentarisao je i žalbu Sinera, kao i celokupnu situaciju oko toga.

- Druga šokantna stvar je da su napisali da se Janik žalio tribunalu i da je njegova moguća suspenzija ukinuta jer je tribunal presudio u njegovu korist. Ne, to nije tribunal. To je privatna kompanija koju je iznajmila ITIA. Pravi tribunal je Sud za sportsku arbitražu, onaj mojem se Halepova obratila, koji je pronašao da ona nije kriva posle prave istrage i razmene viđenja. Oni su sebe nazvali tribunalom, radili s testove, donosili odluke o igraču i onda zaključili stvar unutar svog kruga. Na kraju, suspendovali su ga i ukinuli tu suspenziju u roku od nekoliko dana. Simona je privremeno suspendovana, žalba joj je dobijana mesecima, onda je opet suspendovana i tek tada je mogla na Sud za sportsku arbitražu da bi je proglasili nevinom. Sve javno od početka. Sve u svemu, slučaj naglašava veliki nedostatak transparentnosti u tenisu i to nanosi štetu našem sportu na značajan način, ali to povređuje i profesionalne igrače koji su bili žrtve nekorektnog tretmana - zaključio je Muratoglu.

Siner će u prvom kolu Ju-Es opena igrati protiv Mekenzi Mekdonalda u utorak od 19.30.

