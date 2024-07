SENZACIJA: Janik Siner ispao sa Vimbldona!

Medevedev wins a marathon 😅@DaniilMedwed takes down world No.1 Jannik Sinner 6-7(7), 6-4, 7-6(4), 2-6, 6-3 in exactly four hours to reach the SF#Wimbledon pic.twitter.com/djoXtnDmJl — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2024