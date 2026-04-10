PRAVOSLAVNI HRAMOVI NIČU U NEMAČKOJ: Srpske, rumunske, ruske i grčke crkve preuzimaju napuštene katoličke i protestantske objekte

U NEMAČKOJ se, jedna za drugom, zatvaraju katoličke i protestantske crkve, dok se, u isto vreme, gradi se sve više bogomolja drugih religija, uključujući i pravoslavne.

Dok u ovoj zemlji tradicionalne religije gube članove, broj pripadnika drugih veroispovesti ubrzano raste. Danas tek oko 36,6 od 83,5 miliona stanovnika Nemačke pripada katoličkoj, ili protestantskoj crkvi, što je oko 44 odsto ukupnog broja vernika.

Zbog toga se sve češće ti hramovi zatvaraju, ili menjaju namenu. Broj pravoslavnih zajednica u Nemačkoj, međutim, raste. U Bucbahu, u pokrajini Hesen 2024. otvorena je "Crkva svetih apostola Petra i Pavla", prva novoizgrađena crkva Antiohijske pravoslavne mitropolije u Evropi. Reč je, uglavnom, o hrišćanima poreklom iz Sirije.

Mnoge pravoslavne zajednice, srpske, rumunske, ruske ili grčke, preuzimaju napuštene crkve. To se odnosi i na Srbe koji mesecima održavaju liturgije u katoličkoj crkvi u Oberbahemu kod Bona. Oni, istovremeno, obnavljaju nekadašnji samostanski kompleks kod Hildeshajma.

Rastuća hindu zajednica U Nemačkoj je sve veći broj hindusa. U junu će u Berlinu biti otvoren najveći hinduistički hram u Nemačkoj. Vilvanatan Krišnamurti, koji je od početka uključen u projekat kaže za Dojče vele: "Mi smo rastuća zajednica. Postoji potreba za verskim centrom gde mladi mogu da se okupljaju". Udruženje "Hindu Tempel Franken" kupilo je parcelu za Šiva-Višnu hram, čija izgradnja će početi najkasnije dogodine. Samo u Frankfurtu postoji skoro deset manjih, a u Kelnu, Hamburgu, Minhenu i Berlinu ih ima po nekoliko. Oni predstavljaju različite verske tradicije Indijaca, Tamilaca ili Avganistanaca. Od 2014. do 2024. broj stanovnika Berlina sa indijskim državljanstvom porastao je više od deset puta, na oko 41.000.

Isto važi i za sirijske hrišćane koji u različitim delovima zemlje preuzimaju bogomolje, u Berlinu čak nekoliko. U Filshofenu na Dunavu, na jugoistoku, Rumunska pravoslavna crkva želi da izgradi bogomolju. Već skoro tri godine, kako za Dojče vele kaže sveštenik Marius Jidvejan, zahtev za građevinsku dozvolu leži u okružnom uredu. Zajednica od oko 300 porodica još čeka odgovor.

Pre nešto više od tri godine Koptska pravoslavna crkva preuzela je jednu katoličku crkvu. Đakon Ragaj Edvard Mata kaže za ovaj medij da je "ranije bilo 18 porodica sa 50 ili 60 članova, a danas ovde živi oko 60 porodica sa više od 200 ljudi." Istraživanje Protestantske crkve iz 2024, pokazuje da u zemi živi 3,8 miliona pravoslavnih hrišćana.

Savezni biro za migracije i izbeglice beleži 2020. godine beleži i da samo muslimana u Nemačkoj ima više od 5,3 miliona. Trenutno najveća džamija u Nemačkoj, u Kelnu, koja može da primi oko 1.200 vernika, otvorena je 2018, uz prisustvo turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana. Tursko-islamska unija za verska pitanja navodi da u Nemačkoj ima 862 džamijske zajednice, povezane sa turskom upravom za verska pitanja, Dijanet, u Ankari.

Sinagoge u svim pokrajinama SA sinagogama u Magdeburgu, od 2023, i Potsdamu, od 2024, sve nemačke pokrajinske prestonice imaju jevrejske bogomolje, a planiraju se i nove. U Frankfurtu se gradi Jevrejska akademija, koja treba da bude otvorena u novembru. Sastoji se od jedne stare vile pod zaštitom spomenika kulture i nove zgrade sa elementima Bauhausa." Akademija će imati značaj za celu Nemačku", kaže njen kodirektor Doron Kizel i dodaje da "identitet grade na jevrejskim iskustvima, tradicijama i uverenjima, ali usmeravaju pogled ka budućnosti".

- Lane su otvorene džamije u Ferdeu, Kornvesthajmu i Kengenu - saopštila je pres-služba organizacije. - U Gizenu i Vilihu, postavljen je kamen temeljac za nove džamije. Neki projekti, ipak, zapinju, pa je planirana džamija u Krefeldu, najavljena kao treća najveća u Nemačkoj i dalje gradilište.

Dve velike gradske džamije planiraju proširenje, a jedna od njih, nezavisna "Džamija mira", okuplja vernike iz različitih muslimanskih kulturnih krugova i propoveda na nemačkom jeziku. U toku su pripreme za izgradnju nove sinagoge, Bavarska je stavila je na raspolaganje zemljište u blizini univerziteta.