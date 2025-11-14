CRVENO-BELE SANJAJU PODVIG: Rukometašice Crvene zvezde sutra u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope dočekuju Estergom
RUKOMETAŠICE Crvene zvezde imaju priliku da ispišu novu stranicu klupske istorije. Crveno-bele će u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope sutra (18.00) u dvorani "Prof.dr Branislav Pokrajac" (popularna Banjica) pokušati da eliminišu jedan od najjačih mađarskih klubova, Estergom i izbore grupnu fazu drugog po jačini evropskog takmičenja. Beograđanke su prošle subote u prvom meču izgubile sa 29:28.
- Idemo na pobedu. Očekuje se puna Banjica, mnogo energije i na tribinama i na terenu i očekujemo da eliminišemo jedan od najbogatijih klubova u Mađarskoj i izborimo grupnu fazu Ligu Evrope - optimista je predsednik kluba Milan Vujko.
Beograđanke su u prvom delu prvog meča nadigrala Mađarice, ali su u nastavku pale i dozvolile domaćim igračicama da ostvare minimalnu pobedu.
- U nastavku je došlo malo realnosti jer Estergoma dolazi iz najjačeg šampionata u Evropi i mislim da je to odlučilo. Sa našom publikom mislim da možemo to da nadoknadimo. Ekipa se posebno priprema za ovaj meč. Tu je Katrin Lunde koja mnogo znači u svetskom rukometu. Sa njenim iskustvom, sa fanatičnom odbranom, možemo do pozitivnog rezultata - nada se strateg crveno-belih Šandor Rac.
Legendarna Norvežanka Katrin Lunde očekuje da naprave podvig:
- Odigrali smo odličan prvi meč, sa mnogo energije i nadam da ćemo to da ponovimo i u revanšu. Verujem u moj tim, znam koliko je bitna za klub da uđe u Ligu Evrope. Očekujemo dobru atmosferu i mislim da možemo da pobedimo.
