UMRO ČUVENI SPORTISTA: Na srceparajuću poruku niko mu nije odgovorio!
Nažalost, njegove molitve i nade za spasonosnom transplantacijom nisu se ostvarile pa je nažalost preminuo u 42. godini.
Tako "Večernji list" javlja vest o čuvenom američkom sportisti koji je preminuo.
A ta priča ide ovako:
"Tužna vest pogodila je i šokirala NFL ligu.
U 42. godini života preminula je bivša zvezda američkog fudbala, Nik Mangold, zbog komplikacija uzrokovanih teškom bolesti bubrega.
Prije samo dve sedmice Mangol se oglasio dirljivom porukom na društvenim mrežama da mu hitno treba transplantacija, ali donora ipak nije pronašao.
- Godine 2006. dijagnostikovaniran mi je genetski poremećaj koji je doveo do hronične bubrežne bolesti. Nakon teškog leta započeo sam s dijalizom dok tražimo donora bubrega. Oduvek sam znao da će ovaj dan jednom doći, ali mislio sam da imam više vremena. Nažalost, niko od članova familije trenutno ne može da donira bubreg, pa se obraćam vama, zajednici Džetsa i Ohajo stejta. Treba mi bubreg krvne grupe 0 - naveo je Mangold u emotivnoj objavi početkom prošlog meseca.
Nažalost, njegove molitve i nade za spasonosnom transplantacijom nisu se ostvarile pa je preminuo u 42. godini.
Mangold je 2006. izabran u prvom krugu drafta sa univerziteta Ohajo stejt, igrao je samo za Njujok Džetse tokom 11 godina karijere. Pritom je skupio je više od 160 utakmica, dva puta bio je izabran u Ol-pro ekipuomčad, a u prvih deset sezona propustio je samočetiri utakmice", piše pomenuti medij.
Inače, Nik Mangold je igrao na poziciji centra, osam puta je izabran na svojevrsni "Ol-star" NFL lige, "Pro boul", a oženio se sa svojom srednjoškolskom ljubavi, sa kojom je dobio četvoro dece.
Po završetku profesionalne karijere, radio je kao trener za dečji američki fudbal.
A ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Preporučujemo
ŠOK NA MARAKANI! UEFA žestoko kaznila Crvenu zvezdu
29. 10. 2025. u 12:43
SRBIN IZAZVAO HAOS! Arapi hteli da rastrgnu Predraga Rajkovića zbog jednog poteza (VIDEO)
29. 10. 2025. u 12:58
SRCE DA PUKNE! Oglasio se Partizan povodom strašne tragedije kod Novog Sada
29. 10. 2025. u 10:50
JUVENTUS PRELOMIO! Evo ko je novi trener Dušana Vlahovića
29. 10. 2025. u 08:25
NOVA ŠANSA ZA VLAHOVIĆA! Smena trenera otvara vrata startne postave sjajnom Srbinu
POD Tudorom je Vlahović uglavnom bio izmena i dobijao je šansu na kašičicu, a da li će se to promeniti nakon otkaza uručenom hrvatskom stručnjaku videćemo na večerašnjem duelu Juventusa i Udinezea koji se sastaju na "Alijanc stadionu" u okviru devetog kola Serije A (18.30).
29. 10. 2025. u 07:00
UMRO ČUVENI SPORTISTA: Na srceparajuću poruku niko mu nije odgovorio!
Nažalost, njegove molitve i nade za spasonosnom transplantacijom nisu se ostvarile pa je nažalost preminuo u 42. godini.
29. 10. 2025. u 13:45
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)