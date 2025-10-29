UMRO ČUVENI SPORTISTA: Na srceparajuću poruku niko mu nije odgovorio!

Nažalost, njegove molitve i nade za spasonosnom transplantacijom nisu se ostvarile pa je nažalost preminuo u 42. godini.

Tako "Večernji list" javlja vest o čuvenom američkom sportisti koji je preminuo.

A ta priča ide ovako:

"Tužna vest pogodila je i šokirala NFL ligu.

U 42. godini života preminula je bivša zvezda američkog fudbala, Nik Mangold, zbog komplikacija uzrokovanih teškom bolesti bubrega.

Prije samo dve sedmice Mangol se oglasio dirljivom porukom na društvenim mrežama da mu hitno treba transplantacija, ali donora ipak nije pronašao.

Rest easy Nick Mangold.. My positive prayers & thoughts are with his family



Thru AJ, I’ve learned so much about him. The man, the dad, the husband, the teammate, the EVERYTHING great he was for everybody in his life.



The world lost a damn good man and obviously a legendary… pic.twitter.com/f675oNQFpV — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) October 26, 2025

- Godine 2006. dijagnostikovaniran mi je genetski poremećaj koji je doveo do hronične bubrežne bolesti. Nakon teškog leta započeo sam s dijalizom dok tražimo donora bubrega. Oduvek sam znao da će ovaj dan jednom doći, ali mislio sam da imam više vremena. Nažalost, niko od članova familije trenutno ne može da donira bubreg, pa se obraćam vama, zajednici Džetsa i Ohajo stejta. Treba mi bubreg krvne grupe 0 - naveo je Mangold u emotivnoj objavi početkom prošlog meseca.



Mangold je 2006. izabran u prvom krugu drafta sa univerziteta Ohajo stejt, igrao je samo za Njujok Džetse tokom 11 godina karijere. Pritom je skupio je više od 160 utakmica, dva puta bio je izabran u Ol-pro ekipuomčad, a u prvih deset sezona propustio je samočetiri utakmice", piše pomenuti medij.

Inače, Nik Mangold je igrao na poziciji centra, osam puta je izabran na svojevrsni "Ol-star" NFL lige, "Pro boul", a oženio se sa svojom srednjoškolskom ljubavi, sa kojom je dobio četvoro dece.

Po završetku profesionalne karijere, radio je kao trener za dečji američki fudbal.

