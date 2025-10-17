OVERENE VIZE ZA SVETSKU SMOTRU DOGODINE U LONDONU : Naša stonoteniska reprezentacija ispunila cilj na Ekipnom prvenstvu Evrope u Zadru

STONOTENISKA reprezentacija Srbije je ostvarila zacrtani cilj na Ekipnom prvenstvu Evrope, koje se od 13. do 19. oktobra održava u Zadru.

Obe naše selekcije, i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, izborile su plasman među 16 najboljih i automatski overile vizu za Svetsko prvenstvo dogodine u Londonu (od 28. aprila do 10. maja), kao i za Evropsko pojedinačno prvenstvo u Ljubljani ( od 11. do 18. oktobra).

- To i jeste najvažnije- potvrđuje Miloš Đukić, selektor našeg muškog tima, za koji su nastupali Dimitrije Levajac, Žolt Pete, Nemanja Đilas i Uroš Ninković.- U grupnoj fazi smo izborili drugo mesto, izgubili od favorizovanih nosilaca turnira, selekcije Nemačke 0:3 i pobedili Ukrajinu 3:2, u izuzetno teškom i uzbudljivom meču, koji je trajao tri i po časa i koji su momci sjajno odigrali. Levajac je izborio dve pobede, u drugom duelu spasao četiri meč lopte za rivala i trijumfovao, a Pete je u petom, takođe uzbudljivom meču, pobedio 3:2 i izborio naš plasman u osminu finala. Tamo smo izgubili od Rumunije, 0:3, ali i ostvarili cilj. Pored toga, na osnovu ekipnog plasmana, u Ljubljani dogodine ćemo imati četiri predstavnika na pojedinačnom evropskom prvenstvu. Inače, atmosfera je bila odlična, pristup i borbnost na najvišem nivou i svaka čast igračima.

Naše dame, Izabela Lupulesku, Sabina Šurjan, Aneta Maksuti i Reka Bezeg, koje je predvodio selektor Daniel Toađer, takođe su ostvarile željeni rezultat i imale priliku da načine senzaciju. U grupi su na startu izgubile od Nemica, koje su drugi nosioci šampionata, a zatim izborile plasman među 16 najboljih, maksimalnom pobedom nad Slovenkama, 3:0. U osmini finala, međutim, voljom žreba, „naletele“ su na Rumunke, favoritkinje za zlato, prikazale odlične, vrhunske partije, ali...

- Izgubili smo 2:3 u meču koje su devojke sjajno „otvorile“, vodile 1:0 pa 2:1, ali u petom, odlučujućem duelu posle izjednačenja rivalki, falilo nam je samo malo sreće, pa su Rumunke izašle kao pobednice. Devojke su odigrale fenomenalno, nema šta da im se zameri. Naprotiv. Dale su 120 odsto od sebe i ispunile cilj. Imali smo žreb da nije moglo teže. Mečeve sa Nemicama i Rumunkama koje su glavni favoriti za zlato. Ostao je žal za šansom u duelu sa selekcijom Rumunije, koji, kažem, su devojke sjajno odigrale, ali nismo uspeli da je iskoristimo. Ipak, ostvarili smo cilj pa nam predstoje novi, svetski izazovi- kaže selektor Toađer.