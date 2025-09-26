FUDBAL, PA SLEDI KOŠARKA, A ONDA ODBOJKA! FIVB otkrila gde će se održati Svetsko prvenstvo u odbojci 2029. godine
Svetsko prvenstvo u odbojci 2029. godine igraće se u Kataru, saopštila je danas Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB).
- Svetska odbojkaška federacija sa zadovoljstvom objavljuje da će se Svetsko prvenstvo u odbojci za muškarce 2029. godine održati u Kataru. Svetsko prvenstvo za muškarce će otvoriti nove puteve putujući na Bliski istok prvi put u istoriji, a domaćin će biti Katar. Poznat po organizovanju međunarodnih sportskih događaja svetske klase, očekuje se da će Katar 2029. pružiti jedinstvena iskustva i snažno, trajno nasleđe za odbojku širom regiona. Utakmice će se održati u glavnom gradu Katara, Dohi, jednoj od najbolje povezanih destinacija na svetu - stoji u saopštenju.
Katar je 2022. godine bio domaćin Svetskog prvenstva u fudbalu, a 2027. će biti domaćin Svetskog prvenstva u košarci.
