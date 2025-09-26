Ostali sportovi

FUDBAL, PA SLEDI KOŠARKA, A ONDA ODBOJKA! FIVB otkrila gde će se održati Svetsko prvenstvo u odbojci 2029. godine

Filip Milošević

26. 09. 2025. u 16:35

Svetsko prvenstvo u odbojci 2029. godine igraće se u Kataru, saopštila je danas Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB).

ФУДБАЛ, ПА СЛЕДИ КОШАРКА, А ОНДА ОДБОЈКА! ФИВБ открила где ће се одржати Светско првенство у одбојци 2029. године

foto: EPA

- Svetska odbojkaška federacija sa zadovoljstvom objavljuje da će se Svetsko prvenstvo u odbojci za muškarce 2029. godine održati u Kataru. Svetsko prvenstvo za muškarce će otvoriti nove puteve putujući na Bliski istok prvi put u istoriji, a domaćin će biti Katar. Poznat po organizovanju međunarodnih sportskih događaja svetske klase, očekuje se da će Katar 2029. pružiti jedinstvena iskustva i snažno, trajno nasleđe za odbojku širom regiona. Utakmice će se održati u glavnom gradu Katara, Dohi, jednoj od najbolje povezanih destinacija na svetu - stoji u saopštenju.

Katar je 2022. godine bio domaćin Svetskog prvenstva u fudbalu, a 2027. će biti domaćin Svetskog prvenstva u košarci. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAJTROFEJNIJA RUKOMETAŠICA SVETA U ZVEZDI! Zavolela je Srbina i - pala je odluka!
Ostali sportovi

0 0

NAJTROFEJNIJA RUKOMETAŠICA SVETA U ZVEZDI! Zavolela je Srbina i - pala je odluka!

MALO ko je verovao da će najtrofejnija rukometašica svih vremena Katrin Lunde doći u Srbiju i pojačati Crvenu zvezdu. Ali, predsednik crveno-belih Milan Vujko bio je uporan sve dok čuvena Norvežanka nije rekla da i potpisala ugovor. Sjajna golmanka je dogovorila saradanju do kraja godine kako bi pomogla Beograđankama da predbrode dva kola kvalifikacija za grupnu fazu Lige Evrope.

26. 09. 2025. u 16:21

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)