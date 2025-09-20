SKANDAL KAKAV ATLETIKA NE PAMTI! Amerikanci ispali u kvalifikacijama, a onda se desio svetski presedan

BRUKA i sramota!

FOTO: Tanjug/AP

Atletika se crveni od stida. Svetski presedan na Svetskom prvenstvu. O čemu se zapravo radi? Muška američka štafeta 4 x 400 metara osvojila je šesto mesto u prvoj polufinalnoj grupi, ukupno 12. i ispala iz borbe za finale.

Međutim, čelnici svetske atletike su na volšeban način odlučila da pruži novu šansu olimpijskim i svetskim šampionima, koji su bili apsolutni favorit pošto su uzeli devet od poslednjih deset zlatnih medalja u ovoj disciplini.

Odlučeno je da će Amerikanci u nedelju pre podne trčati za prolaz u finale sa Kenijom, koja je u toj grupi osvojila četvrto mesto i da će u borbi za medalje umesto osam biti devet ekipa.

Sve postaje još komplikovanije ako se zna da su Kinezi bili ispred Amerikanaca i oni se nigde ne spominju u tom rastrčavanju za finale.

Sve je počelo tako što Amerikanci u drugoj izmeni imali skoro sudar sa štafetom Zambije, gde momak iz Afrike nije bio ništa kriv. Međutim, posle trke odlučeno je da se Zambija diskvalifikuje. Nije to mnogo promenilo poziciju Amerikanaca dok nije objavljena neverovatna odluka.

Nije jasno po kom kriterijumu je dozvoljeno Amerikancima da dobiju novu šansu, u trci u kojoj će jasno je pobediti Keniju. Kina, koja je bila samo stotinku iza Keniju, niko ne spominje. Takođe ni Japan koji je u drugoj grupi imao za više od sekunde bolje vreme od Amerike.

Sramna odluka, koja se kosi sa svim pravilima sporta i atletike. Vraćanje u igru štafete koja je u ukupnom plasmanu na stazi bila 12. je nedopustivo i za tu odluku ne može da se nađe nijedno opravdanje.