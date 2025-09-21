PRVA POBEDA MALOG JAKŠE: Raport iz Kazahstana sa Svetskog šahovskog kadetskog prvenstva (FOTO)

JAKŠA Marjanović, osmogodišnji dečak iz Paraćina, inače učenik drugog razreda tamošnje OŠ „Stevan Jakovljević“, prvog dana Svetskog šahovskog prvenstva u Kazahstanu za kadete ostvario je prvu pobedu.

Foto: Privatna arhiva

- Njegovoj sreći nema kraja – obavestio nas je kratko preko društvenih mreža dečakov otac Miloš, koji trenutno boravi u Iranu i otuda komunicira sa svojom porodicom – sinom i suprugom, koji se sa ostalim predstavnicima Srbije nalaze u gradu Almati u Kazahstanu, gde se Prvenstvo namenjeno kadetima održava.

Zahvaljujući Milošu, dobili smo i prve Jakšine fotografije sa takmičenja – inače jedinog predstavnika Srbije u starosnoj kategoriji do osam godina.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

Svetsko prvenstvo u osam kategorija traje do 30. septembra, a u kategoriji malog Paraćinca ima 150 učesnika.

Igra se jedanaest kola standardnog šaha - 90 minuta plus 30 sekundi po igraču.