SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... NAJBOLJA! Evo s kim igra u osmini finala!

Odbojkaška reprezentacija Srbije saznala je s kime će igrati u osmini finala Svetskog prvenstva.

FOTO: M. Vukadinović

Nakon što su "orlovi" očajno počeli šampionat planete, izgubivši od ekipe koju su mnogi smatrali autsajderom, Češke, desio se veliki preokret - i to takav da je na kraju naš nacionalni tim zauzeo prvo mesto u grupi, a moćni Brazilci ispali, dok dalje prolaze i Česi.



Naime, nakon što su Srbi pobedili i Kinu i Brazil sa po 3:0, Česi su svojom maksimalnom pobedom nad Kinezima napravili trio koji ima po šest bodova (svi u grupi, sem poslednjeplasirane Kine).



I, od tog trija, Brazilci su imali najlošiji set-količnik, jer su izgubili četiri deonice u svoja tri odigrana meča, a Srbi i Česi su izgubili po tri.



Srbija je na čelnoj poziciji završila i pored poraza od Češke, jer je imala bolji poen-količnik (219:203 naspram 202:201, odnosno 1,079 naspram 1,005). Da Brazilci nisu izgubili set od Kine, i oni bi na tabeli imali 6:3 kada se o setovima radi, a poenima bi 100% i oni prošli dalje, jer čak i sa tim izgubljenim setom imaju bolji poen-količnik od Čeha - 1,074 (233:217).

A u osmini finala...





, koji je takođe izgubio prvi meč (od Egipta), a dobio naredna dva rivala (osvajača grupe, Tunis sa 3:1 i Filipine sa 3:2).



Prođu li naši "orlovi" ovu prepreku, u četvrtfinalu bi mogao da se servira revanš Česima, naravno - pod uslovom da oni eliminišu Tunis.



U eventualnom polufinalu, Srbija bi igrala protiv najboljeg iz mečeva SAD - Slovenija, te Bugarska - Portugal.



U drugoj polovini žreba nokaut faze su parovi: Poljska - Kanada, Turska - Holandija, Argentina - Italija/Ukrajina, te Belgija - Finska.

Ako vas odbojka, ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde