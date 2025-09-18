SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... NAJBOLJA! Evo s kim igra u osmini finala!
Odbojkaška reprezentacija Srbije saznala je s kime će igrati u osmini finala Svetskog prvenstva.
Nakon što su "orlovi" očajno počeli šampionat planete, izgubivši od ekipe koju su mnogi smatrali autsajderom, Češke, desio se veliki preokret - i to takav da je na kraju naš nacionalni tim zauzeo prvo mesto u grupi, a moćni Brazilci ispali, dok dalje prolaze i Česi.
Naime, nakon što su Srbi pobedili i Kinu i Brazil sa po 3:0, Česi su svojom maksimalnom pobedom nad Kinezima napravili trio koji ima po šest bodova (svi u grupi, sem poslednjeplasirane Kine).
I, od tog trija, Brazilci su imali najlošiji set-količnik, jer su izgubili četiri deonice u svoja tri odigrana meča, a Srbi i Česi su izgubili po tri.
Srbija je na čelnoj poziciji završila i pored poraza od Češke, jer je imala bolji poen-količnik (219:203 naspram 202:201, odnosno 1,079 naspram 1,005). Da Brazilci nisu izgubili set od Kine, i oni bi na tabeli imali 6:3 kada se o setovima radi, a poenima bi 100% i oni prošli dalje, jer čak i sa tim izgubljenim setom imaju bolji poen-količnik od Čeha - 1,074 (233:217).
A u osmini finala...
Prođu li naši "orlovi" ovu prepreku, u četvrtfinalu bi mogao da se servira revanš Česima, naravno - pod uslovom da oni eliminišu Tunis.
U eventualnom polufinalu, Srbija bi igrala protiv najboljeg iz mečeva SAD - Slovenija, te Bugarska - Portugal.
U drugoj polovini žreba nokaut faze su parovi: Poljska - Kanada, Turska - Holandija, Argentina - Italija/Ukrajina, te Belgija - Finska.
Ako vas odbojka, ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
18. 09. 2025. u 15:20
RADUJ SE SRBIJO! Angelina Topić u finalu Svetskog prvenstva
18. 09. 2025. u 13:40
ODBOJKAŠKI HAOS! Olimpijski šampion izbačen sa Svetskog prvenstva!
18. 09. 2025. u 16:16
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
Mančester Siti i Napoli otvaraju novu sezonu Lige šampiona duelom koji je već u najavi obeležen velikim emocijama.
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 15:20
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)