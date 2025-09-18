NAZIRE SE RIVAL SRBIJE! Evo ko je prvi u grupi sa kojom se "orlovi" ukrštaju u osmini finala Svetskog prvenstva

Odbojkaši Tunisa plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su danas u Pasaj Sitiju pobedili Egipat rezultatom 3:0, po setovima 25:19, 25:18, 25:22 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe A na Svetskom prvenstvu na Filipinima.

FOTO: Tanjug/AP

Najefikasniji u selekciji Tunisa bili su Eljes Karamosli i Osama Ben Romdhane sa po 14 poena. U reprezentaciji Egipta najbolji je bio Seifeldin Hasan Ali sa 12 poena.

U drugom meču trećeg kola grupe A od 11.30 časova će igrati Filipini i Iran. Tunis je osvojio prvo mesto u grupi A i u osmini finala igraće sa drugoplasiranom selekcijom iz grupe H, a to će biti Češka, Brazil ili Srbija.

Tabela grupe A: Tunis 6 bodova, Filipini 3, Egipat 3, Iran 3.

Selekcija Finske savladala je Južnu Koreju 3:1, po setovima 25:18, 25:23, 17:25, 25:21 u prvom meču trećeg kola grupe C. U drugom meču trećeg kola grupe C kasnije danas sastaće se Argentina i Francuska. Po završetku ovog duela biće poznato ko će igrati u osmini finala. Tabela grupe C: Finska 6, Argentina 5, Francuska 4, J. Koreja 0.

Selekcija Belgije je danas savladala Alžir 3:0, po setovima 25:22, 25:20, 25:12 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe F. U drugom meču trećeg kola kasnije danas će igrati Italija - Ukrajina. Belgija je još ranije izborila plasman u osminu finala SP. Belgija će u osmini finala igrati sa drugoplasiranom selekcijom iz grupe C.

Tabela grupe F: Belgija 8, Italija 4, Ukrajina 3, Alžir 0.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja