NAZIRE SE RIVAL SRBIJE! Evo ko je prvi u grupi sa kojom se "orlovi" ukrštaju u osmini finala Svetskog prvenstva
Odbojkaši Tunisa plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su danas u Pasaj Sitiju pobedili Egipat rezultatom 3:0, po setovima 25:19, 25:18, 25:22 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe A na Svetskom prvenstvu na Filipinima.
Najefikasniji u selekciji Tunisa bili su Eljes Karamosli i Osama Ben Romdhane sa po 14 poena. U reprezentaciji Egipta najbolji je bio Seifeldin Hasan Ali sa 12 poena.
U drugom meču trećeg kola grupe A od 11.30 časova će igrati Filipini i Iran. Tunis je osvojio prvo mesto u grupi A i u osmini finala igraće sa drugoplasiranom selekcijom iz grupe H, a to će biti Češka, Brazil ili Srbija.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Tabela grupe A: Tunis 6 bodova, Filipini 3, Egipat 3, Iran 3.
Selekcija Finske savladala je Južnu Koreju 3:1, po setovima 25:18, 25:23, 17:25, 25:21 u prvom meču trećeg kola grupe C. U drugom meču trećeg kola grupe C kasnije danas sastaće se Argentina i Francuska. Po završetku ovog duela biće poznato ko će igrati u osmini finala. Tabela grupe C: Finska 6, Argentina 5, Francuska 4, J. Koreja 0.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Selekcija Belgije je danas savladala Alžir 3:0, po setovima 25:22, 25:20, 25:12 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe F. U drugom meču trećeg kola kasnije danas će igrati Italija - Ukrajina. Belgija je još ranije izborila plasman u osminu finala SP. Belgija će u osmini finala igrati sa drugoplasiranom selekcijom iz grupe C.
Tabela grupe F: Belgija 8, Italija 4, Ukrajina 3, Alžir 0.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
Mančester Siti i Napoli otvaraju novu sezonu Lige šampiona duelom koji je već u najavi obeležen velikim emocijama.
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)