"DELFINI" SA ŠPANIJOM: Vaterpolisti saznali rivale na 37. EP od 10. do 25.januara iduće godine u Beogradu

TRNOVIT put čeka naše vaterpoliste na putu ka polufinalu 37. Evropskog prvenstva od 10.do 25.januara u Beogradu. Tako barem izgleda posle žreba u Belom dvoru, na kojem je nekadašnji kapiten Srbije Filip Filipović svoje naslednike poslao u grupu C, gde će se sastati sa evropskim i svetskim prvakom Španijom, Holandijom i Izraelom.

FOTO: M. Vukadinović

Još pre žreba se znalo da će „delfini“ igrati u grupi A ili C, koje će kasnije u drugoj fazi formirati grupu E. Filipović je prvo izvukao kuglicu sa imenom Crne Gore i poslao je u grupu A na Mađarsku, Francusku i Maltu. U grupi B su: Hrvatska, Grčka, Gruzija i Slovenija, a u grupi D: Italija, Rumunija, Slovačka i Turska. Najbolje tri selekcije iz grupa B i D formiraće u drugoj fazi grupu F. Sa Filipovićem na žrebu je bio i Milan Aleksić. Na svečanoj ceremoniji bio je ministar sporta Zoran Gajić, koji se sastao i sa predsednikom EA Antoniom Silvom.

Inače, igraće se po novom sistemu takmičenja. Posle prve faze tri najbolje selekcije iz svake grupe u drugoj fazi formiraće grupe E (A i C) i F (B i D). Bodovi se prenose i dve najbolje reprezentacije igraće u polufinalu. Dakle, nokaut faza neće krenuti od četvrtfinala. Preostale ekipe razgigravaće za plasman do 5.do 12.mesta, a četiri najslabije ekipe iz prve faze boriće se za plasman od 13.do 16.mesta.

Tokom ceremonije žreba obratili su se predsednik VSS Viktor Jelenić i prvi čovek EA Antonio Silva, koji su iskazala uverenje da će Beograd organizovati još jedno impresivno EP. Prestonica Srbije je ugostila Evropljane 2006.na Tašmajdanu i 2016. U „Beogradskoj areni“, gde će i sada održati prvenstvo. Oba puta Srbije je osvojila zlato.

Karte od 2.oktobra

POSLE žreba saopšteno je da će karte za EP u Beogradskoj areni početi da se prodaju 2.oktobra, na 100 dana do početka šampionata.