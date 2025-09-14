Ostali sportovi

"DELFINI" SA ŠPANIJOM: Vaterpolisti saznali rivale na 37. EP od 10. do 25.januara iduće godine u Beogradu

Slobodan Krstović

14. 09. 2025. u 08:55

TRNOVIT put čeka naše vaterpoliste na putu ka polufinalu 37. Evropskog prvenstva od 10.do 25.januara u Beogradu. Tako barem izgleda posle žreba u Belom dvoru, na kojem je nekadašnji kapiten Srbije Filip Filipović svoje naslednike poslao u grupu C, gde će se sastati sa evropskim i svetskim prvakom Španijom, Holandijom i Izraelom.

ДЕЛФИНИ СА ШПАНИЈОМ: Ватерполисти сазнали ривале на 37. ЕП од 10. до 25.јануара идуће године у Београду

FOTO: M. Vukadinović

Još pre žreba se znalo da će „delfini“ igrati u grupi A ili C, koje će kasnije u drugoj fazi formirati grupu E. Filipović je prvo izvukao kuglicu sa imenom Crne Gore i poslao je u grupu A na Mađarsku, Francusku i Maltu. U grupi B su: Hrvatska, Grčka, Gruzija i Slovenija, a u grupi D: Italija, Rumunija, Slovačka i Turska. Najbolje tri selekcije iz grupa B i D formiraće u drugoj fazi grupu F. Sa Filipovićem na žrebu je bio i Milan Aleksić. Na svečanoj ceremoniji bio je ministar sporta Zoran Gajić, koji se sastao i sa predsednikom EA Antoniom Silvom.

Inače, igraće se po novom sistemu takmičenja. Posle prve faze  tri najbolje selekcije iz svake grupe u drugoj fazi formiraće grupe E (A i C) i F (B i D). Bodovi se prenose i dve najbolje reprezentacije igraće u polufinalu. Dakle, nokaut faza neće krenuti od četvrtfinala. Preostale ekipe razgigravaće za plasman do 5.do 12.mesta, a četiri najslabije ekipe iz prve faze boriće se za plasman od 13.do 16.mesta.

Tokom ceremonije žreba obratili su se predsednik VSS Viktor Jelenić i prvi čovek EA Antonio Silva, koji su iskazala uverenje da će Beograd organizovati još jedno impresivno EP. Prestonica Srbije je ugostila Evropljane 2006.na Tašmajdanu i 2016. U „Beogradskoj areni“, gde će i sada održati prvenstvo. Oba puta Srbije je osvojila zlato.

Karte od 2.oktobra

POSLE žreba saopšteno je da će karte za EP u Beogradskoj areni početi da se prodaju 2.oktobra, na 100 dana do početka šampionata.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)