Fudbal

CEO REGION U ŠOKU! Ovo je reprezentativac lažne države Kosovo koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći

Новости онлине

08. 06. 2026. u 09:27

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UŽAS!

ЦЕО РЕГИОН У ШОКУ! Ово је репрезентативац лажне државе Косово који је погинуо у саобраћајној несрећи

Oliver Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia

Kao bomba je juče odjeknula vest da je reprezentativac i igrač albanskog Elbasanija, 22-godišnji Fatjon Bunjaku, preminuo usled teške saobraćajne nesreće.

Prema izveštajima albanskih medija, nesreća se dogodila u nedelju, pedeset pet minuta posle ponoći, na glavnom putu između Kosovske Mitrovice i Vučitrna, u blizini sela Novo Selo Madžunsko.

Automobil u kojem se nalazio prevrnuo se od siline udara, a u nesreći su teško povređene još dve osobe.

Uprkos brzoj medicinskoj intervenciji, Bunjaku je preminuo u bolnici zbog težine zadobijenih povreda.

Nadležno tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Bunjaku je imao četiri nastupa za reprezentaciju lažne države Kosova do 21 godine.

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