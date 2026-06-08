CEO REGION U ŠOKU! Ovo je reprezentativac lažne države Kosovo koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći
UŽAS!
Kao bomba je juče odjeknula vest da je reprezentativac i igrač albanskog Elbasanija, 22-godišnji Fatjon Bunjaku, preminuo usled teške saobraćajne nesreće.
Prema izveštajima albanskih medija, nesreća se dogodila u nedelju, pedeset pet minuta posle ponoći, na glavnom putu između Kosovske Mitrovice i Vučitrna, u blizini sela Novo Selo Madžunsko.
Automobil u kojem se nalazio prevrnuo se od siline udara, a u nesreći su teško povređene još dve osobe.
Uprkos brzoj medicinskoj intervenciji, Bunjaku je preminuo u bolnici zbog težine zadobijenih povreda.
Nadležno tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.
Bunjaku je imao četiri nastupa za reprezentaciju lažne države Kosova do 21 godine.
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