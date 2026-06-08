Politika

"BANDA STUDENTSKO BLOKADERSKA OPET LAŽE I ULEPŠAVA" Sramno izveštavanje N1 nakon što je novinar brutalno napadnut na tribini Proglasa

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08. 06. 2026. u 09:48

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NA tribini blokaderskog ProGlasa došlo je do strašnog nasilja nakon što je novinar pokušao da postavi pitanje, a nakon toga je pretučen.

БАНДА СТУДЕНТСКО БЛОКАДЕРСКА ОПЕТ ЛАЖЕ И УЛЕПШАВА Срамно извештавање Н1 након што је новинар брутално нападнут на трибини Прогласа

Foto: Printksrin

Naime, na tribini "Proglasa" u Frankfurtu došlo je do nasilja kada je obezbeđenje tuklo i izbacilo novinara koji je postavio pitanje.

Kako se na snimku čuje i vidi, novinar je na tribini postavljao pitanja.

"Zašto nas stavljate u kritičnu masu, gde su vam programi", upitao je između ostalog.

U tom trenutku, jedan od učesnika tribine ga je prekinuo i odgovorio: "Hvala, postavili ste pitanje", dok mu je potom otet mikrofon, nakon čega je brutalno napadnut.

Skandalozno je izveštavanje blokaderskog N1 nakon ovog strašnog nasilja.

Oni su naveli da se dogodio " jedan incident" i da je jedan od posetilaca iz publike udaljen iz sale nakon "grube reakcije" druge osobe.

Korisnici društvenih mreža su burno reagovali na strašno nasilje blokadera i sramno izveštavanje blokaderskih medija.

- Banda studentsko blokaderska opet laže i ulepšava! Nije se dogodio incident, niti je to uradila neka “druga osoba”, već je Proglasova gorila umalo iščupala glavu novinaru koji je pristojno postavio pitanje - napisala je jedna korisnica.

Drugi korisnik je napisao:

- Od onolikih stranaka i velike "Srbije protiv nasilja", napraviće koaliciju "Srbija protiv". Nasilje izbacuju iz naziva, jer ih je sve manje, a agresija prema mladosti i sopstvenom narodu je sve veća. Sve to zbog par mandata i skupštinskog kolača od 13 dinara!

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