"BANDA STUDENTSKO BLOKADERSKA OPET LAŽE I ULEPŠAVA" Sramno izveštavanje N1 nakon što je novinar brutalno napadnut na tribini Proglasa
NA tribini blokaderskog ProGlasa došlo je do strašnog nasilja nakon što je novinar pokušao da postavi pitanje, a nakon toga je pretučen.
Naime, na tribini "Proglasa" u Frankfurtu došlo je do nasilja kada je obezbeđenje tuklo i izbacilo novinara koji je postavio pitanje.
Kako se na snimku čuje i vidi, novinar je na tribini postavljao pitanja.
"Zašto nas stavljate u kritičnu masu, gde su vam programi", upitao je između ostalog.
U tom trenutku, jedan od učesnika tribine ga je prekinuo i odgovorio: "Hvala, postavili ste pitanje", dok mu je potom otet mikrofon, nakon čega je brutalno napadnut.
Skandalozno je izveštavanje blokaderskog N1 nakon ovog strašnog nasilja.
Oni su naveli da se dogodio " jedan incident" i da je jedan od posetilaca iz publike udaljen iz sale nakon "grube reakcije" druge osobe.
Korisnici društvenih mreža su burno reagovali na strašno nasilje blokadera i sramno izveštavanje blokaderskih medija.
- Banda studentsko blokaderska opet laže i ulepšava! Nije se dogodio incident, niti je to uradila neka “druga osoba”, već je Proglasova gorila umalo iščupala glavu novinaru koji je pristojno postavio pitanje - napisala je jedna korisnica.
Drugi korisnik je napisao:
- Od onolikih stranaka i velike "Srbije protiv nasilja", napraviće koaliciju "Srbija protiv". Nasilje izbacuju iz naziva, jer ih je sve manje, a agresija prema mladosti i sopstvenom narodu je sve veća. Sve to zbog par mandata i skupštinskog kolača od 13 dinara!
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