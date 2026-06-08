Košarka

BOGDAN BOGDANOVIĆ PRELOMIO! Evo gde kapiten Srbije nastavlja karijeru

Новости онлине

08. 06. 2026. u 08:10

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ODLUKA je pala!

БОГДАН БОГДАНОВИЋ ПРЕЛОМИО! Ево где капитен Србије наставља каријеру

FOTO: Tanjug/AP Photo/Ethan Swope

Navijači Partizana moraće još da sačekaju na povratak svog ljubimca. Bogdan Bogdanović je prelomio tome gde će igrati naredne sezone, a prema informacijama koje prenosi pouzdani grčki sajt SDNA, srpski bek ostaje u NBA ligi najmanje još godinu dana.

Iako su se u javnosti pojavile spekulacije da bi kapiten Srbije ovog leta mogao da se vrati u evropsku košarku, od toga nema ništa.

Uprava crno-belih pratila je razvoj situacije, ali će nekadašnji igrač Partizana i Fenerbahčea nastaviti da gradi karijeru preko okeana.

S obzirom na to da obezbeđuje siguran status u najjačoj ligi sveta, pod znakom pitanja je i njegov povratak na Stari kontinent narednog leta.

Navijačima Partizana ostaje samo da se nadaju da će kapiten „orlova“ završne godine svoje bogate karijere odigrati upravo u crno-belom dresu.

Bogdan Bogdanović će ovog avgusta napuniti 34 godine, a kroz karijeru je bio deo Los Anđeles Klipersa, Atlanta Hoksa i Sakramento Kingsa u NBA ligi.

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