BOGDAN BOGDANOVIĆ PRELOMIO! Evo gde kapiten Srbije nastavlja karijeru
ODLUKA je pala!
Navijači Partizana moraće još da sačekaju na povratak svog ljubimca. Bogdan Bogdanović je prelomio tome gde će igrati naredne sezone, a prema informacijama koje prenosi pouzdani grčki sajt SDNA, srpski bek ostaje u NBA ligi najmanje još godinu dana.
Iako su se u javnosti pojavile spekulacije da bi kapiten Srbije ovog leta mogao da se vrati u evropsku košarku, od toga nema ništa.
Uprava crno-belih pratila je razvoj situacije, ali će nekadašnji igrač Partizana i Fenerbahčea nastaviti da gradi karijeru preko okeana.
S obzirom na to da obezbeđuje siguran status u najjačoj ligi sveta, pod znakom pitanja je i njegov povratak na Stari kontinent narednog leta.
Navijačima Partizana ostaje samo da se nadaju da će kapiten „orlova“ završne godine svoje bogate karijere odigrati upravo u crno-belom dresu.
Bogdan Bogdanović će ovog avgusta napuniti 34 godine, a kroz karijeru je bio deo Los Anđeles Klipersa, Atlanta Hoksa i Sakramento Kingsa u NBA ligi.
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