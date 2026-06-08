ŠOK! Crvena zvezda neće igrati Ligu šampiona, UEFA donela konačnu odluku

UEFA nije dala crveno-belima licencu!

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Ženski fudbalski klub Crvena zvezda neće igrati u evropskim takmičenjima jer im UEFA nije dala licencu.

Odluka je konačna, pa će tako mesto crveno-belih u kvalifikacijama za UEFA Ligu šampiona da preuzime TSC Bačka Topola, koji će predstavljati Srbiju na najvećoj evropskoj klupskoj sceni.

Pored TSC-a. evropski nastup izborio je i Spartak Subotica, koji će igrati u UEFA kupu i nastaviti bogatu tradiciju nastupa na međunarodnoj sceni.

Za Crvenu zvezdu ovo predstavlja veliki udarac, dok se pred TSC-om otvara šansa da ispiše nove stranice klupske istorije.

Crveno-bele devojke su do šampionskog pehara stigle sa 14 pobeda, četiri remija i dva poraza i ukupno 46 osvojenih bodova. Drugoplasirani TSC je osvojio šest manje, dok je Spartak bio trećeplasirani sa ukupno 38 bodova.