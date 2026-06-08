SRBIN BRUTALNO LIKVIDIRAN U BARSELONI: Napadač prišao žrtvi s leđa i ispalio rafal
U Barseloni je sinoć oko 21 časa došlo do pucnjave kada je ubijen muškarac, a prema nezvaničnim informacija španskih medija, reč je o državljaninu Srbije.
Naime, kako piše "El Kaso", muškarac obučen u crno je nekoliko puta pucao u leđa drugom muškarcu dok nije pao na zemlju. Uprkos naporima očevidaca, policajaca, a kasnije i lekara, muškarac je preminuo.
Katalonska policija je pokrenula istragu kako bi razjasnila sve činjenice. Napadač, koga su svedoci opisali kao visokog i snažne građe, uspeo je da pobegne.
Prema prvim informacijama, preminuli je bio stranac srpske nacionalnosti, piše "El Caso".
Stanovnici su za ovaj medij rekli da su čuli rafal, a zatim videli mnogo ljudi kako trče. Kada su uspeli da saznaju šta se dogodilo, videli su čoveka kako leži na zemlji sa povredama.
Neke komšije su pokušale da pomognu i započele su reanimaciju koju su nastavili lekari.
(El Caso)
Preporučujemo
HOROR NA VOŽDOVCU: Muškarac brutalno pretučen, lekari mu se bore za život
08. 06. 2026. u 10:51
PRIPADNICI SAJ VAN DUŽNOSTI SPREČILI KRVAV PIR U CENTRU BEOGRADA: Detalji jezivog napada u Gavrila Principa (FOTO)
07. 06. 2026. u 13:50 >> 13:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RASPADA SE PARTNERSTVO SA PUTINOM: Ukrajina dobila ključnog saveznika u NATO-u
PRE otprilike deset godina, rat u Siriji pomogao je da se stvori neočekivano partnerstvo na Bliskom istoku između Turske i Rusije. Međutim, ono se sada raspada, tvrdi Njujork tajms. Naime, Turska snažno pomaže Ukrajini da stvori uporište u delu sveta gde je ruski predsednik Vladimir Putin ranije uživao značajan uticaj.
08. 06. 2026. u 09:25
"AKO KORISTIŠ MEGAFON, ONDA TO NEMOJ NAZIVATI PISMOM" Peskov oštro o Zelenskom: Da je zaista želeo da ga preda Putinu, mogao je to da učini
DA je Vladimir Zelenski zaista želeo da preda pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, mogao je to jednostavno da učini, bez javnog objavljivanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
07. 06. 2026. u 13:37
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)