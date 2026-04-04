"EMOTIVNO JE, NEDOSTAJAĆE MI": NJukasl na kraju sezone ostaje bez važnog igrača

JEDAN od najboljih i najvažnijih fudbalera Njuksla, Kiran Tripije napustiće klub na kraju sezone.

Ovu vest potvrdio je iskusni desni bek, koji je imao emotivno obraćanje svima koji vole "svrake".

- Došlo je vreme da napustim ovaj neverovatni klub posle četiri i po godine. Ovde sam se najviše osećao kao kod kuće. Emotivno je i zaista će mi nedostajati. Želim da se zahvalim navijačima na podršci i u dobrim i lošim vremenima. Uvek ste me podržavali, uvek ste bili uz mene - rekao je Tripije u video poruci.

Ovaj 35-godišnjak je došao u Njukasl iz madridskog Atletika na početku 2022. godine. Za "svrake" je odigrao 157 utakmica u svim takmičenjima, a postigao je četiri gola. Sa klubom sa "Sent Džejms parka" je 2025. godine osvojio Liga kup.

Tripije je pored pomenuta dva kluba nstupao još za Mančester siti, Barnli, Barnsli i Totenhem.

