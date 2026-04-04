PARTIZAN PROTIV VELIKOG DUŽNIKA: Evo šta je Srđan Blagojević rekao pred utakmicu Partizan - Čukarički

PARTIZAN želi da naplati dugove Čukaričkom koji je u prvom delu sezone na Banovom brdu razbio crno-bele sa 4:1. Pred duel sa "brđanima" u 29. kolu Superlige Srbije oglasio se trener "parnog valjka" Srđan Blagojević.

On je zadovoljan kako je ekipa radila tokom reprezentativne pauze, a na početku obraćanja iskoristio je priliku i čestitao omladinskoj selekciji plasman na Evropsko prvenstvo i kadetskoj na Mundijalito.

- Vraćamo se posle pauze. Tek poslednja tri dana smo u kompletnom sastavu. Zadovoljstvo nam je zbog reprezentativaca, ali nam to ujedno i otežava rad. Čestitam našim igračima i Gordanu Petriću na velikom uspehu sa U19 selekcijom, kao i selektoru Igoru Matiću i momcima iz kadetske selekcije. Ispred nas je nova obaveza, derbi kola sa Čukaričkim. Obe ekipe ulaze u meč sa svojim motivima. Poslednje dve utakmice Čukarički je osvojio četiri boda u borbi sa timovima iz vrha tabele. Mi smo prekinuli niz poraza, takođe osvojili četiri boda. Na nama je da nastavimo da radimo i da se kroz to oseti napredak u igri. Želimo novo osvajanje bodova. Moram da pohvalim igrače koji su sa nama sve vreme radili. Nije nas bilo puno, 13, 14... Sjajno smo radili, a reprezentativci su doneli odličnu energiju. Možemo da se oslonimo na sjajnu atmosferu - rekao je Blagojević na konferenciji za novinare.

Marko Jakšić je nedavno seo na klupu Čukaričkog i odmah je doneo dosta dobrih stvari u igri.

- Bavili smo se analizom Čukaričkog na susretu protiv Železničara. To je najrelevantnije. Moram da priznam da smo se oslonili na našu utakmicu sa Radnikom, kada je Marko bio trener Surduličana. On insistira na visokom intezitetu, agresivnosti, presingu... Čukarički takođe ima izvanredan inividualni kvalitet. Spadaju u Top 5 ekipa lige. Svi bi voleli da imaju igrače poput Tedića, Docića, Miletića, Miladinovića, Tomovića, Sisoka... Osetili smo to na našoj koži. Očekuje nas veoma težak meč. Jakšić je uspeo da nametne sebe kao ličnost i trenera u sredini gde to nije lako. Veoma talentovan trener. I on je dete Radničkog sa Novog Beograda, kao i ja. Dugo se znamo.

Prisetio se Blagojević prvog duela ovih ekipa, kad je Partizan ubedljivo poražen, a on je posle tog meča ostao bez posla.

- Ta utakmica je bila specifična. Ušli smo sa traumama iz Kupa. Bili smo nedovoljno pripremljeni za ono što smo dobili od Čukaričkog. Onda su se dogodili nesrećno primljeni golovi. Bili smo blizu, imali šanse, a onda krenuli u totalni rizik. Završilo se baš neprijatno. Naravno da postoji sećanje na to, ali trudim se da nikakav motiv revanša ili osvete ne postoji. Citirao sam danas Veljka Paunovića, koji je pre nekoliko dana rekao da igrači i mi treneri moramo da budemo gladni ili ljuti. Ja sam više za to da uvek budemo gladni. Samo taj motiv i disciplina mogu da nam donesu nešto dobro.

Pod znakom pitanja za ovu utakmicu su Nikola Simoć i Demba Sek.

- Sek ima određeni problem. Hronični. Skriva ga uspešno. Pokušavamo da ga reševamo. Lekarski tim je to neutralisao. Postoje neki hronični bolovi u preponama. Juče i danas je osetio jače bolove. Postoji mogućnost da sutra budemo bez njega. Hajde da sačekamo”. Nikola Simić je odigrao tri zahtevne utakmice sa osam dana. Osetio je problem sa listom. Sa druge strane imamo brži povratak Stefana Milića, što nas je posebno obradovalo. Prva prognoza je vodila ka obnovi povrede od prethodnog leta, ali srećom to je izbegnuto. Matija Milovanović radi sjajno i brže od očekivanog se uveo u trenažni proces. Zbog dugačke pauze nije realno očekivati veliku minutažu odmah.

Nije još uvek u potpunosti oporavljen ni Nemanja Trifunović.

- Napravio je dugačku pauzu. Vratio se, ali potom je osećao probleme oko ožiljka. To je reakcija na zarastanje. Nije to ozbiljan problem. Već dve nedelje trenira sa timom. Pokušaćemo da izbalansiramo, da dobije minute, ali nisam siguran da može da izdrži ceo meč.

Iako situacija u klubu nije idealna trener crno-belih uverava da je ekipa usresređena samo na duel sa "brđanima".

- Jasno nam je šta se dešava. Pokušavamo da budemo izolovani. To nije tema razgovara unutar naše kancelarije. Niti ja, niti igrači to ne potenciramo. Ne osećam nikakvu tenziju sa bilo koje strane. Danko dolazi svaki dan, gospodin Mijatović i gospodin Ljajić dolaze ponekad u Teleoptik. Naši razgovori se svode isključivo na sport i teren. Nemamo nikakav pritisak i opterećenje. Trudimo se da igračima usmerimo fokus samo na teren, na predan rad. Moj princip je da pomognemo Partizanu, a to možemo samo ako svako radi svoj posao. Navijači imaju poseban značaj. Mogu da doprinesu tako što će u ovim teškim momentima podržati naše igrače i stručni štab koji pružaju maksimum. To je jedini način da sačuvamo klub da ne potone i podignemo ga na viši nivo - zaključio je Blagojević.

Utakmica Partizan - Čukarički igra se u nedelju od 19 časova.

