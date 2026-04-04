CEO SVET SE SMEJE ITALIJANIMA! Evo šta su tražili kao nagradu ako izbace Bosnu, a onda doživeli krah

ITALIJA je doživela još jednu blamažu! "Azuri" treći put uzastopno neće učestvovati na Svetskom prvenstvu, a sad je isplivao neverovatan detalj.

Naime, "La Republika" prenosi da su igrači ove reprezentacija tražili premiju od 300.000 evra u slučaju plasmana na Mundijal.

Ističe se da je zahtev Italijana bio da dobiju bonus koji bi okvirno doneo po 10.000 evra fudbalerima, ali je taj predlog odbijen od Fudbalskog saveza Italije još pre utakmice.

Uprkos tome što čelnici Saveza nisu pristali na ovo, "azuri" su se opet obrukali i gledaće još jedno Svetsko prvenstvo od kuće.

Podsetimo, Italiju je u baražu za Mundijal 2026 eliminisala Bosna i Hercergovina posle boljeg izvođenja penala.

