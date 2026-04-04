CEO SVET SE SMEJE ITALIJANIMA! Evo šta su tražili kao nagradu ako izbace Bosnu, a onda doživeli krah
ITALIJA je doživela još jednu blamažu! "Azuri" treći put uzastopno neće učestvovati na Svetskom prvenstvu, a sad je isplivao neverovatan detalj.
Naime, "La Republika" prenosi da su igrači ove reprezentacija tražili premiju od 300.000 evra u slučaju plasmana na Mundijal.
Ističe se da je zahtev Italijana bio da dobiju bonus koji bi okvirno doneo po 10.000 evra fudbalerima, ali je taj predlog odbijen od Fudbalskog saveza Italije još pre utakmice.
Uprkos tome što čelnici Saveza nisu pristali na ovo, "azuri" su se opet obrukali i gledaće još jedno Svetsko prvenstvo od kuće.
Podsetimo, Italiju je u baražu za Mundijal 2026 eliminisala Bosna i Hercergovina posle boljeg izvođenja penala.
Preporučujemo
LUKA DONČIĆ DOBIO LOŠU VEST: Nakon raskida i povrede saznao i ovo, biće skrhkan
04. 04. 2026. u 08:27
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
