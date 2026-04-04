Politika

ŠEŠELJ O MEŠANJU HRVATSKE U LOKALNE IZBORE U SRBIJI: Na svakom drugom ćošku automobili sa zagrebačkim tablicama

Novosti online

04. 04. 2026. u 12:30

ZAMISLITE veliki broj automobila sa beogradskim i novosadskim tablicama na lokalnim izborima u Hrvatskoj, pa to bi bio međunarodni skandal prvog reda, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

ШЕШЕЉ О МЕШАЊУ ХРВАТСКЕ У ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ У СРБИЈИ: На сваком другом ћошку аутомобили са загребачким таблицама

Foto: Printscreen

- Zamislite kako bi oni reagovali i kako bi ta Evropska unija reagovala. A mi u nedelju u Kuli, u jednom malom mestu u Zapadnobačkom okrugu, imamo na svakom drugom ćošku automobile sa zagrebačkim tablicama. Kako je to moguće? - pitao je Šešelj na TV Informer kod Staše Koprivice.

Neki nesrećnici iz Srbije su aplaudirali Bartulici u Evropskom parlamentu, gde on čovek govori da bi Srbija trebalo da plati ratnu odštetu Hrvatskoj, da se izvini...

- Neke opozicione stranke u Srbiji imaju stokholmski sindrom i saveznici su sa hrvatskom političkom elitom. To je tragično i velika sramota za Srbiju, treba svi da nastojimo da nikad ne dođemo u situaciju da predstavnici takve politike dođu na vlast - kazao je Šešelj.

