"MAĐARSKA I SLOVAČKA ZAHTEVAJU DA EU UKINE ZABRANU ISPORUKE RUSKIH ENERGENATA": Orban i Fico doneli odluku nakon telefonskog razgovora
Mađarska i Slovačka zahtevaju da EU ukine zabranu isporuke ruskih energenata, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban nakon telefonskog razgovora sa svojim slovačkim kolegom Robertom Ficom.
Mađarski premijer je ponovio da je stav Budimpešte da su potrebni hitni koraci i neodložna ukidanje sankcija i ograničenja nametnutih na izvoz ruskih energenata.
"Brisel mora da primora predsednika (Ukrajine Volodimira) Zelenskog da odmah otvori naftovod Družba. Planovi koji predlažu ukidanje ruske energije i prelazak na skuplju i nepristupačniju energetsku politiku Brisela za porodice moraju biti odbačeni i obustavljeni", ocenio je Orban i dodao da je plan energetske tranzicije mađarske opoziocione Stranke poštovanja i slobode (Tisa) neprihvatljiv.
(Tanjug)
Preporučujemo
BRISEL PONOVO PRETIO MAĐARSKOJ: Evo šta im je Orban poručio
02. 04. 2026. u 16:10
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
