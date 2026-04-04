"MAĐARSKA I SLOVAČKA ZAHTEVAJU DA EU UKINE ZABRANU ISPORUKE RUSKIH ENERGENATA": Orban i Fico doneli odluku nakon telefonskog razgovora

В.Н.

04. 04. 2026. u 14:58

Mađarska i Slovačka zahtevaju da EU ukine zabranu isporuke ruskih energenata, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban nakon telefonskog razgovora sa svojim slovačkim kolegom Robertom Ficom.

МАЂАРСКА И СЛОВАЧКА ЗАХТЕВАЈУ ДА ЕУ УКИНЕ ЗАБРАНУ ИСПОРУКЕ РУСКИХ ЕНЕРГЕНАТА: Орбан и Фицо донели одлуку након телефонског разговора

Foto: Profimedia

"Mađarska i Slovačka zahtevaju da EU ukine zabranu isporuke ruskih energenata", izjavio je Orban, prenosi dnevni list Mađar nemzet.

Mađarski premijer je ponovio da je stav Budimpešte da su potrebni hitni koraci i neodložna ukidanje sankcija i ograničenja nametnutih na izvoz ruskih energenata.

"Brisel mora da primora predsednika (Ukrajine Volodimira) Zelenskog da odmah otvori naftovod Družba. Planovi koji predlažu ukidanje ruske energije i prelazak na skuplju i nepristupačniju energetsku politiku Brisela za porodice moraju biti odbačeni i obustavljeni", ocenio je Orban i dodao da je plan energetske tranzicije mađarske opoziocione Stranke poštovanja i slobode (Tisa) neprihvatljiv.
 

(Tanjug)

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

