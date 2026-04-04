"MAĐARSKA I SLOVAČKA ZAHTEVAJU DA EU UKINE ZABRANU ISPORUKE RUSKIH ENERGENATA": Orban i Fico doneli odluku nakon telefonskog razgovora

Mađarska i Slovačka zahtevaju da EU ukine zabranu isporuke ruskih energenata, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban nakon telefonskog razgovora sa svojim slovačkim kolegom Robertom Ficom.

Mađarski premijer je ponovio da je stav Budimpešte da su potrebni hitni koraci i neodložna ukidanje sankcija i ograničenja nametnutih na izvoz ruskih energenata.

"Brisel mora da primora predsednika (Ukrajine Volodimira) Zelenskog da odmah otvori naftovod Družba. Planovi koji predlažu ukidanje ruske energije i prelazak na skuplju i nepristupačniju energetsku politiku Brisela za porodice moraju biti odbačeni i obustavljeni", ocenio je Orban i dodao da je plan energetske tranzicije mađarske opoziocione Stranke poštovanja i slobode (Tisa) neprihvatljiv.



