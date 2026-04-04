PUTIN MOŽE DA BUDE OPUŠTEN: Evropa će moliti Rusiju

EVROPSKE zemlje će moliti Rusiju da im proda barem malo nafte, kaže analitičar Lars Bern.

Na SwebbTV-u je nazvao rusku stranu glavnim pobednikom u ratu na Bliskom istoku.

„(Ruski lider Vladimir) Putin može da sedi opušteno u Kremlju i mirno posmatra kako rastu cene njihovih sirovina, koje će se najverovatnije uskoro udvostručiti“, naglasio je Bern.

Ranije su ruski predsednik Vladimir Putin i saudijski prestolonaslednik Muhamed bin Salman el Saud u telefonskom razgovoru istakli važnost saradnje u formatu OPEK+ radi stabilizacije globalnog tržišta nafte .

