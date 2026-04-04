A KAD SE POJAVI SUNĐER BOB: Hit reakcija Stojakovića i Mirkovića, osvojili su srca cele Amerike (VIDEO)

KOŠARKAŠI Ilinoja večeras igraju sa ekipom Jukona u polufinalu F4 NCAA "Martovskog ludila", a ako je sudeći po klipovima na društvenim mrežama atmosfera u timu je na vrhunskom nivou.

FOTO: Printskrin/Iks/@gnybarra

U timu Breda Andervuda biće šest balkanskih košarkaša, te će na ovom području meč biti praćen sa posebnom pažnjom.

Najistaknutiji je svakako Andrej Stojaković, ali Srbija ima i svog predstavnika u vidu Mihaila Petrovića, momka iz Prokuplja koji je prošle sezone bio deo Mege.

Tu su još David Mirković (Crna Gora), odnosno Toni Bilić, Zvonimir i Tomislav Ivišić (Hrvatska).

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa jučerašnjeg otvorenog treninga Ilinoja, kada je sa razglasa puštena pesma iz crtaća Sunđer Bob.

Na taktove pesme zaigrao je David Mirković, a zanimljiva je bila i reakcija Andreja Stojakovića.

Pogledajte kako su se košarkaši Ilinoja vratili u detinjstvo:

Before Illinois took the court for practice today, the DJ inside Lucas Oil Stadium played the SpongeBob theme song.



The kids in the stands — plus David Mirkovic and Andrej Stojakovic — responded accordingly. pic.twitter.com/6t5DmSGyIF — Grace Ybarra (@gnybarra) April 3, 2026

