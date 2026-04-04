A KAD SE POJAVI SUNĐER BOB: Hit reakcija Stojakovića i Mirkovića, osvojili su srca cele Amerike (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 04. 2026. u 13:55

KOŠARKAŠI Ilinoja večeras igraju sa ekipom Jukona u polufinalu F4 NCAA "Martovskog ludila", a ako je sudeći po klipovima na društvenim mrežama atmosfera u timu je na vrhunskom nivou.

А КАД СЕ ПОЈАВИ СУНЂЕР БОБ: Хит реакција Стојаковића и Мирковића, освојили су срца целе Америке (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Iks/@gnybarra

U timu Breda Andervuda biće šest balkanskih košarkaša, te će na ovom području meč biti praćen sa posebnom pažnjom. 

Najistaknutiji je svakako Andrej Stojaković, ali Srbija ima i svog predstavnika u vidu Mihaila Petrovića, momka iz Prokuplja koji je prošle sezone bio deo Mege.

Tu su još David Mirković (Crna Gora), odnosno Toni Bilić, Zvonimir i Tomislav Ivišić (Hrvatska).

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa jučerašnjeg otvorenog treninga Ilinoja, kada je sa razglasa puštena pesma iz crtaća Sunđer Bob. 

Na taktove pesme zaigrao je David Mirković, a zanimljiva je bila i reakcija Andreja Stojakovića. 

Pogledajte kako su se košarkaši Ilinoja vratili u detinjstvo: 

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike

OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike