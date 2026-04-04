"ILI GA IMAŠ, ILI GA NEMAŠ!" Dejan Stanković zagrmeo pred Radnik - Crvena zvezda i najavio konkretno pojačanje za prvi tim šampiona Srbije!

FOTO: Ata images

Šef stručnog štaba FK Crvena zvezda Dejan Stanković je izneo očekivanja pred meč 29. kola Superlige Srbije, koji će fudbaleri s Marakane odigrati protiv Radnika u Surdulici u nedelju od 17 časova, uz prenos na portalu "Novosti".

- Očekujemo tvrd meč, kao i svaka ekipa koja igra protiv Crvene zvezde, očekujemo da će se dobro organizovati i probati da izvuku najbolje iz tog meča. Za nas, kao i uvek tri boda su najvažnija, za to smo radili. Malo se reprezentativna pauza odužila, jedva sam čekao da se vrate momci. Vratili su se zdravi, tako da smo spremni da završimo sezonu onako kako svi očekujemo - rekao je Stanković, a prenosi klupski sajt crveno-belih.

"Biće zahtevno, a i put je zahtevan"

Istakao je i da očekuje motivisan Radnik.

- Totalna motivacija, velika motivacija, kao i kod svakoga ko igra protiv Crvene zvezde. Videli ste i poslednju utakmicu pred pauzu. Radnički Niš je došao organizovan i motivisan da odnese što više sa Marakane. Mi nećemo menjati naš pristup, oni su i sa promenom trenera zadržali svoju organizaciju, dobar blok, dobre kontre i polukontre. Biće zahtevno, takođe i put će biti zahtevan, teren je sa veštačkom travom, ali to neće promeniti naš odnos. Volim da kažem da nije važno protiv koga igraš, već za koga igraš.

"Opcija više!"

Govorio je strateg crveno-bele ekipe i o zdravstvenom biltenu.

- Rade nije imao nikakav problem, tokom pauze smo dosta radili. Momci koji su ostali, bilo ih je devet, trenirali su punom parom. Dosta jako smo radili, uspeli smo i sa nekim reprezentativcima koji su se vratili ranije da odradimo dobre treninge. Džej Enem se vratio, već par dana trenira sa nama, to će biti još jedna opcija više. Sa Veljkovićem ćemo sačekati još dan ili dva, a zatim će se i on priključiti ekipi. Ivanić nastavlja oporavak sa strane, van ekipe, a onako kako smo završili pred reprezentativnu pauzu, tako ćemo otprilike i početi ovaj ciklus.

"Ne vređam im inteligenciju!"

Osvrnuo se Stanković i na prethodni meč našeg kluba sa ekipom iz Surdulice.

- Prošlo je dosta vremena i očekujem potpuno drugačiju utakmicu. To je jedan primer da može da se desi svašta. Ne želim mnogo puta da ponavljam momcima o tom pristupu, jer ne želim da vređam ni njihovu ni moju inteligenciju, ali pristup je nešto što ne možeš da pogrešiš. Možeš da pogrešiš pas, da promašiš šansu, da ne primiš lepo loptu, ali ne možeš da promašiš odnos, ili ga imaš ili ga nemaš. Od pristupa sve kreće.

Ima li više ili manje "delija"?

Predstavnike medija je zanimalo i kako Dejan Stanković vidi posetu na utakmicama u odnosu na prvi mandat.

- Nisam razmišljao u tom pravcu. Delije su uvek tu, ne merim da li je jedan manje ili više na tribinama. Kada si u Zvezdi osećaš da si “pokriven” što se tiče navijača, da su oni uvek tu. Dosta puta smo na tu temu govorili, a meni će odgovor uvek biti isti, ja ih osećam u svakom trenutku.

Subotić - pojačanje prvom timu!

Pohvalio je šef stručnog štaba tima s Marakane i omladince, koji su tokom reprezentativne pauze priključeni prvom timu.

- Bili su dobri, treninzi su tokom pauze bili baš zahtevni. Pokazali su se dobro. Vodićemo Subotića, to je momak koji je “iskočio” od te grupe. Vodićemo ga sada za Surdulicu, videćemo da li će dobiti minute ili ne. Trenirao je samo par dana sa nama, ali svakako jedan zanimljiv igrač - zaključio je Stanković.

Ako vas sport zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.



