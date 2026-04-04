NA POMOLU TUŽBA PROTIV TRAMPA ZA RATNE ZLOČINE PROTIV IRANA? Više od 100 stručnjaka upozorilo na alarmantno kršenje običaja ratovanja

VIŠE od 100 stručnjaka za međunarodno pravo sa sedištem u SAD upozorilo je da bi američki napadi na Iran mogli da se smatraju ratnim zločinima, navodeći kršenja Povelje UN, napade na civilnu infrastrukturu i alarmantnu retoriku visokih zvaničnika.

Foto: Profimedia

U otvorenom pismu koje je u četvrtak objavio časopis „Just Security“, naučnici sa Harvarda, Jejla, Stanforda i drugih institucija izjavili su da je ničim izazvana američko-izraelska kampanja protiv Irana, koja je počela krajem februara, „jasno kršenje Povelje Ujedinjenih nacija“.

Takođe su naveli da ponašanje američkih snaga i izjave zvaničnika „izazivaju ozbiljnu zabrinutost zbog kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava, uključujući potencijalne ratne zločine“.

Stručnjaci su posebno istakli izjave predsednika Donalda Trampa prošlog meseca da bi SAD mogle da izvedu napade na Iran „samo zabave radi“. Takođe su naveli izjavu ministra rata Pita Hegseta od 2. marta da se SAD ne bore po „glupim pravilima angažovanja“ i njegovu izjavu o „nema milosti, nema milosti za naše neprijatelje“ – frazu koja, prema međunarodnom pravu, može predstavljati ratni zločin.

U pismu je izražena posebna zabrinutost zbog napada na žensku školu Šadžare Tajebeh u Minabu 28. februara, u kojem je poginulo najmanje 175 ljudi, uglavnom dece. Pentagon je navodno utvrdio da su američke snage izvršile napad na osnovu zastarelih obaveštajnih podataka, ali se još uvek nije izvinio.

Istog dana, američka raketa je pogodila školu i sportsku dvoranu u gradu Lamerdu, usmrtivši najmanje 21 osobu. Njujork tajms je izvestio da je korišćeno oružje ranije neispitana raketa Precision Strike, koja raspršuje male volframove kuglice.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bakaei rekao je da je meta napada preko 600 škola i obrazovnih ustanova, nazivajući masakr u Minabu delom „sistematskog i brutalnog obrasca ilegalnog ratovanja“. Iran je optužio SAD i Izrael za genocid.

Odvojeno, Džon Meklin, glavni urednik časopisa „Bilten atomskih naučnika“, koji postavlja „Sat sudnjeg dana“, opisao je rat kao „apsolutno idiotski“, upozoravajući da se „nesreće, pogrešne procene, lude stvari“ dešavaju u ratovima i da se nuklearna nesreća „ne može isključiti“ dok se borbe ne prestanu.

I pravni stručnjaci i Meklin pozvali su na povratak diplomatiji, napominjući da je Trampovo povlačenje iz nuklearnog sporazuma iz 2015. godine izuzetno otežalo postizanje dogovorenog rešenja.

(RT)