Svet

ZELENSKI STIGAO U TURSKU: Uskoro sastanak sa Erdoganom

Танјуг

04. 04. 2026. u 14:50

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski stigao je u Tursku, saopštio je portparol ukrajinskog predsednika Sergej Nikiforov.

Profimedia

Zelenski će u Istanbulu razgovarati sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, a program posete uključuje i sastanak sa vaseljenskim patrijarhom Vartolomejem, prenosi Ukrinform.

U svom obraćanju 1. aprila, Zelenski je podsetio da sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov nastavlja pregovore sa zemljama zainteresovanim za ukrajinsku vojnu stručnost.

Dugoročni sporazumi su u pripremi, a postojeći uključuju Saudijsku Arabiju, Emirate i Katar.

Takođe, rad je u toku sa Jordanom, Irakom i Bahreinom, dok je Turska pokazala interesovanje za ukrajinske odbrambene snage.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

