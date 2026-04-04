ZELENSKI STIGAO U TURSKU: Uskoro sastanak sa Erdoganom

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski stigao je u Tursku, saopštio je portparol ukrajinskog predsednika Sergej Nikiforov.

Zelenski će u Istanbulu razgovarati sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, a program posete uključuje i sastanak sa vaseljenskim patrijarhom Vartolomejem, prenosi Ukrinform.

U svom obraćanju 1. aprila, Zelenski je podsetio da sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov nastavlja pregovore sa zemljama zainteresovanim za ukrajinsku vojnu stručnost.

Dugoročni sporazumi su u pripremi, a postojeći uključuju Saudijsku Arabiju, Emirate i Katar.

Takođe, rad je u toku sa Jordanom, Irakom i Bahreinom, dok je Turska pokazala interesovanje za ukrajinske odbrambene snage.