ZELENSKI STIGAO U TURSKU: Uskoro sastanak sa Erdoganom
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski stigao je u Tursku, saopštio je portparol ukrajinskog predsednika Sergej Nikiforov.
Zelenski će u Istanbulu razgovarati sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, a program posete uključuje i sastanak sa vaseljenskim patrijarhom Vartolomejem, prenosi Ukrinform.
U svom obraćanju 1. aprila, Zelenski je podsetio da sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov nastavlja pregovore sa zemljama zainteresovanim za ukrajinsku vojnu stručnost.
Dugoročni sporazumi su u pripremi, a postojeći uključuju Saudijsku Arabiju, Emirate i Katar.
Takođe, rad je u toku sa Jordanom, Irakom i Bahreinom, dok je Turska pokazala interesovanje za ukrajinske odbrambene snage.
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
