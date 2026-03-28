"VOLELI BISMO DA ZVEZDA NE PROĐE DALJE" Karlik DŽons podigao buru, "delije" mu ovo neće oprostiti

KOŠARKAŠ Partizana Karlik Džons podigao je veliku buru izjavom nakon meča protiv Valensije.

Partizan je nakon dva produžetka dobio Valensiju 110:104, a Zvezda je u isto vreme poražena od Barselone nakon jednog produžetka 92:88.

Plejmejker Partizana govorio je pred "večiti derbi" koji će se narednog četvrtka igrati u Evroligi.

- Veoma smo motivisani jer smo izgubili poslednji derbi od njih, a pošto su oni još jedna ekipa kojoj je preko potrebna pobeda protiv nas, mi bismo voleli više od ičega na svetu da oni ne prođu dalje, tako da ćemo morati da pristupimo utakmici sa visokom energijom i zajedništvom kako bismo pokušali da dođemo do pobede - rekao je Džons.

Partizan se podigao na tabeli i trenutno je 14. sa skorom 14-20.

- Zovite nas kako hoćete, ali mi smo tu da se takmičimo i nećemo nikome ništa olakšati, a ja se lično ponosim time što nanosimo poraze ekipama kojima to trenutno nije potrebno, jer je naš posao da izađemo i igramo košarku koju svi volimo - dodao je on.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?