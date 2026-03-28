"DA NIJE BILO HARDENA, NE BI BILO NI DONČIĆA!" Kontroverzna izjava proslavljenog NBA asa

Bivši NBA igrač, Ajzea Tomas, izneo je interesantno poređenje između Džejmsa Hardena i Luke Dončića.

“Ne bi bilo Luke da nije bilo Džejmsa Hardena. Harden je promenio igru i ne dobija dovoljno priznanja za to. Luka igra potpuno isto kao Harden u najboljim danima u Hjustonu”, napisao je Tomas na društvenim mrežama.

