EVROLIGA ILI NBA? Oboren neverovatan rekord na utakmici Baskonija - Hapoel
EVROLIGA ili NBA? Verovatno su mnogi postavili ovo pitanje dok su gledali utakmicu Baskonija - Hapoel u kojoj je oboren rekod takmičenja.
Naime, na meču odigranom u Vitoriji postignut je najveći broj poena u prvom poluvremenu ikada. Rezultat posle 20 minuta bio je 67:64 za domaći tim.
Ovih 131 poen je rekord, a dosadašnji je bio 120 poena iz prošle sezone koji su držali Real Madrid i Makabi.
Baskonija je na kraju trijumfovala sa 118:109. Zanimljivo je da je ishod druge četvrtine bio 39:33 za tim iz Španije.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
TVRDO NA "ALFONSO MORUBEU": Katastrofalna napadačka forma žute podmornice ne obećava veliki broj pogodaka
FUDBALERI Seute ugostiće Kadiz u duelu koji dolazi u osetljivom trenutku za oba tima (14.00). Završnica sezone u Segundi donosi sve veći pritisak, jer svaki bod može da napravi značajnu razliku na tabeli.
28. 03. 2026. u 07:30
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske tiču se - prošlosti. Neko će reći izmišljene, neko "pa i ne baš", ali svakako, privukle su veliku pažnju.
28. 03. 2026. u 19:38
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
