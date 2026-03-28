Košarka

EVROLIGA ILI NBA? Oboren neverovatan rekord na utakmici Baskonija - Hapoel

Časlav Vuković

28. 03. 2026. u 15:26

EVROLIGA ili NBA? Verovatno su mnogi postavili ovo pitanje dok su gledali utakmicu Baskonija - Hapoel u kojoj je oboren rekod takmičenja.

Foto: Depositphotos

Naime, na meču odigranom u Vitoriji postignut je najveći broj poena u prvom poluvremenu ikada. Rezultat posle 20 minuta bio je 67:64 za domaći tim.

Ovih 131 poen je rekord, a dosadašnji je bio 120 poena iz prošle sezone koji su držali Real Madrid i Makabi.

Baskonija je na kraju trijumfovala sa 118:109. Zanimljivo je da je ishod druge četvrtine bio 39:33 za tim iz Španije.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

