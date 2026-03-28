ŠTA ĆE NA OVO REĆI "DELIJE"? Nedović otvorio dušu: Najveća greška u mojoj karijeri

Srpski košarkaš Nemanja Nedović govorio je o nekadašnjem klubu.

On se kao igrač Monaka vratio u OAKA Arenu, a tu se osvrnuo na period proveden u Panatinaikosu.

- Uvek je posebno igrati ovde. Volim ovu dvoranu i sve mi deluje prirodno. Nosim samo lepe uspomene iz dve godine u Panatinaikosu. Kada pogledam unazad, rekao bih da je odlazak jedna od najvećih grešaka u mojoj karijeri, pogotovo kada vidim kako tim sada izgleda i koliko su se navijači vratili u dvoranu. Tada su okolnosti bile drugačije, ali je uvek zadovoljstvo vratiti se i publika me, kao i uvek, lepo dočeka - rekao je Nedović za Eurohoops.

Posle epizode u Atini, Nedović se vratio u Crvenu zvezdu, gde je proveo naredne tri sezone.

- Sigurno bi bilo drugačije da sam u Panatinaikosu igrao u konkurentnijem timu. Kada sam potpisao za drugu sezonu, nadao sam se da će se situacija promeniti, i to je bio jedan od razloga zašto sam ostao. To se nije dogodilo i nisam bio siguran kako će se sve razvijati. Ponoviću — da sam tada znao ovo što znam sada, ko zna šta bi bilo - zaključio je Nemanja Nedović.

On je za atinski klub nastupao od 2020. do 2022. godine, a 2021. je osvojio prvenstvo Grčke, Kup i Superkup.

