ZVEZDA GAZI REDOM: Crveno-beli ubedljivi pred mečeve odluke u Evroligi
KOŠARKAŠI Crvene zvezde nastavili su sa dobrim igrama. Nakon važne i velike pobede u Istanbulu protiv Efesa (87:65), crveno-beli su u 13. kolu B grupe ABA lige kao gosti savladali Iliriju sa 74:91 (24:25, 19:17, 14:27, 17:22) i tako upisali peti vezani trijumf u ovom takmičenju.
Za trenera kluba sa Malog Kalemegdana, Sašu Obradovića je to što je na ovoj utakmici uspeo da odmori Semija Odželeja koji nije bio u sastavu, kao i Džereda Batlera koji nije ulazio u igru.
Takođe, raduje činjenica da se u sastav vratio kapiten Ognjed Dobrić koji je postigao 12 poena. Očigledno da ga pauza koju je imao nije poremetila.
Ilirija je favorizovanom rivalu pružila odličan otpor u prvom poluvremenu. Tim iz Ljubljane je čak sa vođstvom otišao na odmor - 43:42.
Ipak, Zvezda je utakmicu prelomila u finišu treće četvrtine kad je posle trojke Džordana Nvore prvi put otišla na dvocifrenu prednost - 53:63.
Četvrti period bio je samo formalnost. Gosti su povećali razliku i na kraju su upisali ubedljiv trijumf.
Boban Marjanović je igrao utakmicu protiv tima u kome je ostavio veliki trag. On je za 26 minuta upisao dabl-dabl učinak od 17 poena i 10 skokova.
Najefikasniji kod pobednika bio je Džordan Nvora sa 15 poena, pratili su ga pomenuti Dobrić i Devonte Grejem sa po 12. Na drugoj strani pored srpskog centra istakao se i Edo Murić sa 14 poena.
Crvena zvezda u B grupi ABA lige ima učinak 8-3, dok je Ilirija na 3-9.
Crveno-bele naredne nedelje očekuje veoma važno duplo kolo u Evroligi. Ekipa najpre dočekuje Valensiju (utorak, 20), potom u petak gostuje Žalgirisu od 19 sati.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
SRPSKO ČUDO! Dušan Alimpijević otkrio kako je, zapravo, Nikola Jokić!
04. 01. 2026. u 13:41
OTKRIĆE KOJE JE ODJEKNULO EVROPOM: Kako je Crvena zvezda pozajmljivala novac Partizanu!
04. 01. 2026. u 12:57
SRPSKI FUDBAL TUGUJE: Umro Milorad Kosanović - i to na svoj rođendan
04. 01. 2026. u 12:05 >> 12:05
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće
Tim rečima hrvatski "Večernji list" piše o životnom padu nekada istinskog sportskog asa SFRJ.
04. 01. 2026. u 14:03
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)