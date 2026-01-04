Košarka

ZVEZDA GAZI REDOM: Crveno-beli ubedljivi pred mečeve odluke u Evroligi

Časlav Vuković

04. 01. 2026. u 18:20

KOŠARKAŠI Crvene zvezde nastavili su sa dobrim igrama. Nakon važne i velike pobede u Istanbulu protiv Efesa (87:65), crveno-beli su u 13. kolu B grupe ABA lige kao gosti savladali Iliriju sa 74:91 (24:25, 19:17, 14:27, 17:22) i tako upisali peti vezani trijumf u ovom takmičenju.

FOTO: KK Ilirija/Ales Fevzer/ABA liga

Za trenera kluba sa Malog Kalemegdana, Sašu Obradovića je to što je na ovoj utakmici uspeo da odmori Semija Odželeja koji nije bio u sastavu, kao i Džereda Batlera koji nije ulazio u igru.

Takođe, raduje činjenica da se u sastav vratio kapiten Ognjed Dobrić koji je postigao 12 poena. Očigledno da ga pauza koju je imao nije poremetila.

Ilirija je favorizovanom rivalu pružila odličan otpor u prvom poluvremenu. Tim iz Ljubljane je čak sa vođstvom otišao na odmor - 43:42.

Ipak, Zvezda je utakmicu prelomila u finišu treće četvrtine kad je posle trojke Džordana Nvore prvi put otišla na dvocifrenu prednost - 53:63.

Četvrti period bio je samo formalnost. Gosti su povećali razliku i na kraju su upisali ubedljiv trijumf. 

Boban Marjanović je igrao utakmicu protiv tima u kome je ostavio veliki trag. On je za 26 minuta upisao dabl-dabl učinak od 17 poena i 10 skokova.

DUEL Boban Marjanović zakucava pored Donatasa Moteijunasa/FOTO: KK Ilirija/Ales Fevzer/ABA liga

Najefikasniji kod pobednika bio je Džordan Nvora sa 15 poena, pratili su ga pomenuti Dobrić i Devonte Grejem sa po 12. Na drugoj strani pored srpskog centra istakao se i Edo Murić sa 14 poena.

Crvena zvezda u B grupi ABA lige ima učinak 8-3, dok je Ilirija na 3-9.

Crveno-bele naredne nedelje očekuje veoma važno duplo kolo u Evroligi. Ekipa najpre dočekuje Valensiju (utorak, 20), potom u petak gostuje Žalgirisu od 19 sati.

