"SOMBOR ŠAFL"! Cela Amerika bruji o nestvarnom potezu Nikole Jokića (VIDEO)
Najbolji košarkaš sveta, Nikola Jokić, još jednom je dokazao zbog čega zaslužuje ovaj epitet! On je u pobedi Denvera nad Bostonom o 103:84 odigrao novu fenomenalnu partiju koja ga približava novoj MVP tituli.
Nikola Jokić je proveo na parketu 32 minuta i za to vreme je imao 30 poena, 12 skokova i šest asistencija. Međutim, jedan potez je posebno ostavio bez teksta košarkaški svet.
Taman kad pomislimo da nas više ništa ne može iznenaditi, kada je on u pitanju, košarkaški čarobnjak iz Sombrora izvede novu magiju koja nas u potpunosti ostavi bez teksta.
Na meču protiv Bostona Jokić nije preterano služio šut, posebno u prvom poluvremenu. Ubacio je samo jednu trojku iz šest pokušaja - ali trojku za TV špice.
Zaustavio je dribling Nikola, delovalo je da je u bezizlaznoj situaciji, a onda je usledila magija.
Izveo je svoj čuveni "Sombor šafl" na liniji za tri poena, prevario čuvara i pogodio ludu trojku iz ugla za totalni delirijum u Koloradu.
