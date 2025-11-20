"DA ME TO VIŠE NISTE PITALI"! Nikola Jokić zagrmeo da ceo svet čuje

Košarkaši Denvera pobedili su u noći između srede i četvrtka na gostujućem terenu Nju Orleans 125:118, u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

FOTO: Printskrin/Jutjub/DNVR sports

Srpski centar u dresu Denvera Nikola Jokić je zabeležio deveti tripl-dabl u sezoni. On je za 36 minuta na parketu zabeležio 28 poena, 12 asistencija i 11 skokova.

A posle meča novinari su baš iznervirali Jokića. Naime, pitali su ga da li mu je čudno da vidi generaciju igrača koja se ugleda na njega i spomenuli su ime Alperena Šenguna. Srbin ih je odmah ispravio i zamolio da više to ne pitaju.

- Mislim da je talentovan, povezuju nas, ali je on neverovatan igrač. Možete da vidite neke sličnosti, ali ne želim da ljudi vide njega i da kažu da je on kao ja. Mislim da je dovoljno dobar igrač da ima svoju priču - jasan je Jokić.

Sve je krenulo od pitanja za Derika Kvina koji je bio najbolji u timu Pelikansa (30, 9sk, 4as). On je i sam priznao da se ugleda na Jokića i da igra slično kao on.

- Veoma je dobar, ima neke poteze, vešt je. Ima neobičan način igre, sjajan dodir ima blizu obruča, veoma je dobar, lepo je videti nekog drugačijeg. Možda mi je rekao nešto, nisam ga čuo. Da li vidim sličnosti? Rekao bih da sam ja malo viši, ali da postoji sličnost u stilu, spor, vešt, mogu da vidim to.

Priznao je Nikola da mu prija to što se neki novi, nadolazeći igrači, ugledaju baš na njega.

- Da, naravno. Dobar je osećaj da ostaviš neki trag iza sebe, da se igrači ugledaju na tebe i da žele da te kopiraju.