KRIZA? Sterling Braun tvrdi: Jedan smo od najboljih timova u Evroligi

Košarkaš Partizana Sterling Braun izjavio je danas u Beogradu da očekuje dobar meč protiv Monaka i dodao da su "crno-beli" spremni za naredni duel u Evroligi.

Košarkaši Partizana će sutra od 20.30 časova u Beogradskoj areni dočekati Monako u 10. kolu Evrolige.

"Očekujem dobru utakmicu, dobro smo se spremili, imamo težak meč iza sebe. Pokušavamo da uklopimo nove igrače, nadamo se da ćemo uspeti da posle ove utakmice dođemo do svog ritma", rekao je Braun u obraćanju medijima.

Partizan je na poslednja četiri meča u svim takmičenjima doživeo četiri poraza.

"Imali smo neke nesrećne poraze. Potrebno nam je nešto da nas pokrene, neki momci nedostaju, novi su tek stigli i uigravaju se. Dosta toga se dešava, svake sezone je tako. Ali da nazovemo to krizom? Imamo sutra meč, dobićemo podršku od publike", dodao je košarkaš Partizana.

Braun je rekao da igrači "crno-belih" imaju dosta samopouzdanja.

"Osećam da drugačije gledamo nego navijači. Mislim da nema pognutih glava u svlačionici, znamo kako sezona ide, povrede i sve kroz šta prolazimo je deo toga. Uspevamo da se prilagodimo, strpljivi smo. Pokušaćemo da izađemo i da dođemo do rezultata. Mislim da niko nije demotivisan u svlačionici, svi smo zajedno. Niko ne upire prstom, nema negativnih stvari. I dalje verujemo, verujemo da smo jedan od najboljih timova u Evroligi. Kako to izgleda spolja, ne znam, ali unutra je drugačije", istakao je Braun.

On je potom prokomentarisao poraz od Olimpijakosa (71:80) u devetom kolu Evrolige.

"Gubili smo lopte u ključnim momentima, moramo da vodimo računa o lopti, svaki posed je bitan. Imali smo izgubljene lopte, a igrali smo protiv iskusnog tima i moramo da postižemo poene na kraju. Moramo da učimo iz toga, imamo momke koji mogu da igraju, nesrećna situacija, ali to je utakmica koju smo 'bacili'", rekao je Braun.

Monako je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležio šest pobeda i tri poraza, dok Partizan ima skor 3/6.

"Sigurno je da će biti dobra utakmica, kod kuće igramo i trebalo bi to da iskoristimo na što bolji način. Nedostajalo nam je sreće na pojedinim mečevima. Poslednje dve utakmice igrali smo mnogo bolje, nismo imali mnogo sreće. Mislim da će i to da se popravi, a onda ćemo i češće da dobijamo utakmice", rekao je košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski.