Košarka

MA KAKVA PENZIJA! Svetislav Pešić ostaje u "svetu košarke"

Новости онлине

13. 10. 2025. u 22:47

Nakon odlaska sa klupe reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić iako ima 76. godina ne planira da ide u penziju.

МА КАКВА ПЕНЗИЈА! Светислав Пешић остаје у свету кошарке

FOTO: M. Vukadinović

Pešić oseća da ima i dalje energije u sebi da može da se posveti košarci da li na klupskom ili na reprezentativnom nivou.

- Šta možete reći sa 76 godina osim da ste stari? Energija dolazi iz košarke. Verujem da još nisam završio. Ne znam šta će se desiti sutra, ali svakog dana osećam da treba da razmišljam o košarci - rekao je doskorašnji selektor Srbije

Bonus video:  ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: O ovome će se decenijama pričati
Svet

0 0

ORBAN NAJAVIO ISTORIJU: "O ovome će se decenijama pričati"

MAĐARSKI premijer Viktor Orban najavio je da će ponedeljak biti „istorijski važan dan“, napominjući da će učestvovati na dva događaja „koja će se pamtiti decenijama“. U objavi na društvenim mrežama jutros je rekao da će u Gedelu, zajedno sa predsednikom OTP banke Šandorom Čanjijem, otkriti „posebne vesti o kojima će se pričati širom zemlje“. Nije otkrio dalje detalje, ali je naglasio da će to biti „događaj od nacionalnog značaja“.

13. 10. 2025. u 14:50

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 3

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HRABRO DO PODVIGA: Rukometaši Partizana u utorak (20.45) u prvom kolu grupe H Lige Evrope u Našicama igraju sa Nekseom
Ostali sportovi

0 0

HRABRO DO PODVIGA: Rukometaši Partizana u utorak (20.45) u prvom kolu grupe H Lige Evrope u Našicama igraju sa Nekseom

NIKO nije nedodrljiv u Ligi Evrope, pa ni Nekse. Rukometaši Partizana sa puno optimizma i nade očekuju sutrašnji (20.45) duel u Našicama sa jednom od najboljih hrvatskih ekipa u prvom kolu grupe H. Rival je iskusniji, uigraniji, ali i crno-beli imaju svoje adute da pokažu da mogu da se nadigravaju sa ekipama u drugom po jačini evropskom takmičenju.

13. 10. 2025. u 22:00

Politika
Tenis
Fudbal
HALIDU U ČAST: Okupili se Beograđani na Skadarliji (VIDEO)

HALIDU U ČAST: Okupili se Beograđani na Skadarliji (VIDEO)