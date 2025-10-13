MA KAKVA PENZIJA! Svetislav Pešić ostaje u "svetu košarke"
Nakon odlaska sa klupe reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić iako ima 76. godina ne planira da ide u penziju.
Pešić oseća da ima i dalje energije u sebi da može da se posveti košarci da li na klupskom ili na reprezentativnom nivou.
- Šta možete reći sa 76 godina osim da ste stari? Energija dolazi iz košarke. Verujem da još nisam završio. Ne znam šta će se desiti sutra, ali svakog dana osećam da treba da razmišljam o košarci - rekao je doskorašnji selektor Srbije
