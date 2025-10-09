Košarka

PALA ODLUKA! Evo ko će voditi Crvenu zvezdu u Istanbulu protiv Fenerbahčea

09. 10. 2025. u 10:11

JANIS Sferopulos je već otišao, Saša Obradović još nije zvanično promovisan, a Crvenu zvezdu u petak očekuje meč protiv šampiona Evrope.

ПАЛА ОДЛУКА! Ево ко ће водити Црвену звезду у Истанбулу против Фенербахчеа

FOTO: KK Crvena zvezda

Košarkaši srspskog tima otputovaće u Istanbul danas bez uobičajenog susreta s novinarima na poslednjem treningu pred put.

Crveno-beli će verovatno trenirati iza zatvorenih vrata, a potom će izjave igrača pred duel sa Fenerbahčeom biti objavljene na zvaničnim kanalima kluba.

Dan kasnije, u petak u 19.45, ekipu će na duel sa prvakom Evrope po svemu sudeći izvesti Tomislav Tomović, asistent u stručnom štabu Joanisa Sferopulosa, rečeno je Sport klubu.

FOTO: M. Vukadinović

Tomislav Tomović iza Janisa Sferopulosa

Tomović je trenersku karijeru počeo 2010. godine kao asistent u prvom timu OKK Beograda. Vodio je nakon toga ekipu Slodesa, a kao asistent je još radio u Šandongu i Megi iz koje je u avgustu 2023. i došao u Crvenu zvezdu. Tačnije, vratio se, jer je igračku karijeru počeo upravo u Crvenoj zvezdi 2001. godine.

Nastupao je još i za Jambolgaz, Banjalučku pivaru, Bosnu, Panionis, Megu i Zrinjski.

Pred duel Fenera i Zvezde važno je dodati da je Donatas Motiejunas registrovan za nastupe u Evroligi i da će biti na raspolaganju vršiocu dužnosti trenera.

