PALA ODLUKA! Evo ko će voditi Crvenu zvezdu u Istanbulu protiv Fenerbahčea
JANIS Sferopulos je već otišao, Saša Obradović još nije zvanično promovisan, a Crvenu zvezdu u petak očekuje meč protiv šampiona Evrope.
Košarkaši srspskog tima otputovaće u Istanbul danas bez uobičajenog susreta s novinarima na poslednjem treningu pred put.
Crveno-beli će verovatno trenirati iza zatvorenih vrata, a potom će izjave igrača pred duel sa Fenerbahčeom biti objavljene na zvaničnim kanalima kluba.
Dan kasnije, u petak u 19.45, ekipu će na duel sa prvakom Evrope po svemu sudeći izvesti Tomislav Tomović, asistent u stručnom štabu Joanisa Sferopulosa, rečeno je Sport klubu.
Tomović je trenersku karijeru počeo 2010. godine kao asistent u prvom timu OKK Beograda. Vodio je nakon toga ekipu Slodesa, a kao asistent je još radio u Šandongu i Megi iz koje je u avgustu 2023. i došao u Crvenu zvezdu. Tačnije, vratio se, jer je igračku karijeru počeo upravo u Crvenoj zvezdi 2001. godine.
Nastupao je još i za Jambolgaz, Banjalučku pivaru, Bosnu, Panionis, Megu i Zrinjski.
Pred duel Fenera i Zvezde važno je dodati da je Donatas Motiejunas registrovan za nastupe u Evroligi i da će biti na raspolaganju vršiocu dužnosti trenera.
