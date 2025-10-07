ZVEZDA SE CRVENI OD STIDA! Hrvati u ekstazi nakon senzacije u prestonici Srbije
BRUKA i sramota! Crvena zvezda se crveni od stida. Ako su porazi od Armanija i Bajerna bili plod neuigranosti i zdravstvenih problema, onda je neuspeh sa Zadrom šamarčina kakva će dugo da boli.
Tim Janisa Sferopulosa nema ni glave ni repa, što je Zadar iskoristio da napravi senzaciju godine možda i najveću koju će ABA liga videti. Hrvatski mediji su u ekstazi ispratili debakl srpskog kluba, odnosno trijumf Zadrana.
U tekstu "Index.hr" pod naslovom "Sjajni Zadar šokirao Crvenu zvezdu u Beogradu" autori su se još i najmanje bavili aspektima iznenađenja, dok je "Večernji list" doneo naslov "Zadar šokirao "Delije" i pobedio Zvezdu usred srpske prestonice".
U tekstu Večernjeg se čestita treneru Zadra Danijelu Jusupu na taktici, piše se o čudesnoj pobedi protiv evroligaša i navodi da je ispod Grka tanak led kada je ostanak u Beogradu u pitanju.
"Čudesna pobeda košarkaša Zadra u Beogradu! Nakon tri godine srušili Crvenu zvezdu" stoji u naslovu "24 sata", a u tekstu se najpre ističe razlika u budžetu koji je, prema njihovim navodima više od 60 puta veći u korist Zvezde. Tekst počinju i rečenicom "Bog je stvorija čovika, a Zadar košarku, čuvena je rečenica kojom se diče navijači ovog klub".
Najsenzacionalniji naslov donosi "Jutarnji.hr". "Srbi u šoku, ‘padaju glave‘ nakon poraza od Zadra?! Jusup oduševljen reakcijom publike u Beogradu: ‘To je nama na ponos‘" stoji na početku njihove analize dešavanja u Beogradu, aludira se na potencijalni odlazak Sfeorpulosa, ali i zahvalnost Jusupa domaćoj publici na aplauzima.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
ŠOK U ABA LIGI: Zadar pobedio Zvezdu usred Beograda!
06. 10. 2025. u 21:52
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
IAKO je ponuda bila veoma slaba, naši tipsteri su uspeli da pogode tri para, istome se nadamo i danas.
07. 10. 2025. u 08:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
ŠURAK MU JE POZNATA FACA: Žena Nenada Jezdića je rođena sestra našeg slavnog sportiste (FOTO)
OSIM slavnog muža, supruga Nenada Jezdića ima i poznatog brata.
06. 10. 2025. u 13:03
Komentari (0)