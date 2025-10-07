ZVEZDA SE CRVENI OD STIDA! Hrvati u ekstazi nakon senzacije u prestonici Srbije

BRUKA i sramota! Crvena zvezda se crveni od stida. Ako su porazi od Armanija i Bajerna bili plod neuigranosti i zdravstvenih problema, onda je neuspeh sa Zadrom šamarčina kakva će dugo da boli.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Tim Janisa Sferopulosa nema ni glave ni repa, što je Zadar iskoristio da napravi senzaciju godine možda i najveću koju će ABA liga videti. Hrvatski mediji su u ekstazi ispratili debakl srpskog kluba, odnosno trijumf Zadrana.

U tekstu "Index.hr" pod naslovom "Sjajni Zadar šokirao Crvenu zvezdu u Beogradu" autori su se još i najmanje bavili aspektima iznenađenja, dok je "Večernji list" doneo naslov "Zadar šokirao "Delije" i pobedio Zvezdu usred srpske prestonice".

U tekstu Večernjeg se čestita treneru Zadra Danijelu Jusupu na taktici, piše se o čudesnoj pobedi protiv evroligaša i navodi da je ispod Grka tanak led kada je ostanak u Beogradu u pitanju.

"Čudesna pobeda košarkaša Zadra u Beogradu! Nakon tri godine srušili Crvenu zvezdu" stoji u naslovu "24 sata", a u tekstu se najpre ističe razlika u budžetu koji je, prema njihovim navodima više od 60 puta veći u korist Zvezde. Tekst počinju i rečenicom "Bog je stvorija čovika, a Zadar košarku, čuvena je rečenica kojom se diče navijači ovog klub".

Najsenzacionalniji naslov donosi "Jutarnji.hr". "Srbi u šoku, ‘padaju glave‘ nakon poraza od Zadra?! Jusup oduševljen reakcijom publike u Beogradu: ‘To je nama na ponos‘" stoji na početku njihove analize dešavanja u Beogradu, aludira se na potencijalni odlazak Sfeorpulosa, ali i zahvalnost Jusupa domaćoj publici na aplauzima.

