"IMAMO PROBLEM": Evo šta je Janis Sferopulos rekao posle teškog poraza Zvezde od Zadra u ABA ligi

CRVENA zvezda je nastavila sa lošim rezultatima na startu nove košarkaške sezone. Zadar je slavio u Beogradu u 1. kolu ABA lige sa 85:79, a utiske posle meča izneo je trener crveno-belih Janis Sferopulos.

FOTO: M. Vukadinović

Grčki stručnjak se najpre osvrnuo na povrede kojih je zaista dosta u timu sa Malog Kalemegdana.

- Imamo problem, nismo igrali na našem nivou ni ofanizvno ni defanzivno, imamo problem sa povredema, to nije izgovor. Povrede, suspenzija Kalinića... Kodi je igrao bolestan, Moneke nije trenirao jer ima problem. Promašili smo dosta šuteva, zakucavanja. Znam da navijači nisu zadovoljini, ali bitno je da ostanemo zajedno. Psihološki, nismo dobro, pod velikim smo pritiskom - rekao je Sferopulos na konferenciji za novinare.

Na kraju utakmice sa tribina dvorane "Aleksandar Nikolić" čuli su se zvižduci navijača, koji su nezadovoljni startom sezone.

- Očekivao sam. Znamo gde smo, u Srbiji smo. Ovde je isto kao i u Grčkoj. Ipak, ako volite vaše dete, vi ga ne tučete kada ima problem nego ga zagrlite.

U klub se vratio Jago dos Santos i danas je bio na parketu.

- Jago je dao sve od sebe, shvatite da je imao džet-leg. Trenirao je samo dva puta i srećni smo što je tu. Doveli smo i Motiejunasa, a hitra reakcija je zasluga naše uprave. Zahvalan sam predsedniku i upravi zbog toga.

Ipak, ovde se ne završavaju problemi crveno-belih.

- Imali smo neke igrače koji su umorni i bili su u postavi, dok su neki povređeni i nisu mogli. To unosi negativnost i pritisak, što se videlo kod "lakih" koševa. Moj najvažniji zadatak je da dignem psihu jer imamo dobar tim, ali su povrede unele haos u sve. Nisam radio kako sam hteo jer nemam sve na okupu. Tražim strpljenje od navijača, sada je težak trenutak, ali se ne predajemo - zaključio je Sferopulos.

Podsetimo, Crvena zvezda u petak od 19.45 gostuje aktuelnom šampionu Evrope, ekipi Fenerbahčea u 3. kolu Evrolige.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

