SVET SE SMEJE HRVATIMA! Nema ko ne gleda ovaj snimak i čudom se čudi (VIDEO)
CIBONA je nekada bila košarkaška sila. Dvostruki prvak Evrope, harala košarkom u Jugoslaviji... Dres Zagrepčana je nosio i jedan od najvećih ikada košarkaša Dražen Petrović. A sada...
Cibosi su dotakli dno! Hrvatski "gigant" je ispo iz ABA lige, ali će ipak naredne sezone igrati Evropu pošto su posle velike drame izborila FIBA Evropa kup.
Naime, Cibona je u prvom meču u Zagrebu pobedila slovački Prievidža (91:83), dok je u revanšu u produžetku izgubila sa sedam razlike (101:94) i prošla dalje. Međutim, glavna vest nije rezultat već ponašanje čelnika kluba, stručnog štaba i igrača.
Niko u klubu nije znao pravila i šta im je potrebno za prolaz dalje. U završnici revanša u Slovačkoj, Cibona je uzela poslednji tajm-aut pred kraj utakmice u trenutku kada je gubila osam razlike.
Umesto da se priča o tome kako odigrati sledeći napad ili odbranu, treneri i košarkaši raspravljali su o pravilima jer niko nije bio siguran šta se dešava ako izgube istom razlikom kao što su dobili.
Pogledajte urnebesnu scenu na tajm-autu Cibone koja je postala hit na društvenim mrežama i čemu se smeje ceo svet:
A da stvar bude neverovatnija, na kraju je do njih došao i sportski direktor kluba koji ih je obavestio da se ne igra produžetak ako bude "minus osam", što se naravno ispostavilo kao netačno.
Na kraju je regularni deo utakmice završen 87:79, što je značilo dodatnih pet minuta u kojima Prievidž nije uspeo da "digne" razliku. Cibona je izgubila sa sedam razlike i prošla u FIBA Evropa kup, a videćemo kako će se snaći u ovom takmičenju koje premijerno igra.
