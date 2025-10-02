SVET SE SMEJE HRVATIMA! Nema ko ne gleda ovaj snimak i čudom se čudi (VIDEO)

CIBONA je nekada bila košarkaška sila. Dvostruki prvak Evrope, harala košarkom u Jugoslaviji... Dres Zagrepčana je nosio i jedan od najvećih ikada košarkaša Dražen Petrović. A sada...

Foto: Printskrin

Cibosi su dotakli dno! Hrvatski "gigant" je ispo iz ABA lige, ali će ipak naredne sezone igrati Evropu pošto su posle velike drame izborila FIBA Evropa kup.

Naime, Cibona je u prvom meču u Zagrebu pobedila slovački Prievidža (91:83), dok je u revanšu u produžetku izgubila sa sedam razlike (101:94) i prošla dalje. Međutim, glavna vest nije rezultat već ponašanje čelnika kluba, stručnog štaba i igrača.

Niko u klubu nije znao pravila i šta im je potrebno za prolaz dalje. U završnici revanša u Slovačkoj, Cibona je uzela poslednji tajm-aut pred kraj utakmice u trenutku kada je gubila osam razlike.

Umesto da se priča o tome kako odigrati sledeći napad ili odbranu, treneri i košarkaši raspravljali su o pravilima jer niko nije bio siguran šta se dešava ako izgube istom razlikom kao što su dobili.

Pogledajte urnebesnu scenu na tajm-autu Cibone koja je postala hit na društvenim mrežama i čemu se smeje ceo svet:

Cibona nakon +8 u Zagrebu ima -8 u Slovačkoj, posljednji timeout pred kraj utakmice, klupa i igrači raspravljaju koliko razlike gube trenutno i da l se uopste igra produžetak ako bude X, dolazi sportski direktor do klupe i govori ne igra se



:igra se 🥰 pic.twitter.com/iJdOwH4IhX — dijana (@______bumblebee) October 1, 2025



A da stvar bude neverovatnija, na kraju je do njih došao i sportski direktor kluba koji ih je obavestio da se ne igra produžetak ako bude "minus osam", što se naravno ispostavilo kao netačno.

Na kraju je regularni deo utakmice završen 87:79, što je značilo dodatnih pet minuta u kojima Prievidž nije uspeo da "digne" razliku. Cibona je izgubila sa sedam razlike i prošla u FIBA Evropa kup, a videćemo kako će se snaći u ovom takmičenju koje premijerno igra.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja